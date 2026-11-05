Korábbi RTL-es újságíró lett bizalmi tanácsadó Tarr Zoltán minisztériumában

A választási kampányban is szerepet vállalt

Orsós neve a választási kampányban A szavazat ára című dokumentumfilm kapcsán is előkerült. A produkciót 2026. március 26-án mutatták be, alig több mint két héttel az április 12-i országgyűlési választás előtt. A film a vidéki szavazatvásárlás, a választók kiszolgáltatottsága, a fenyegetések és a választási befolyásolás állítólagos eseteit dolgozta fel.

A film mögött álló DE! Akcióközösség munkájában Orsós is részt vett, ám ezt csak a választást követően ismerte el nyilvánosan. A Válasz Online április 21-i podcastjában már névvel is megszólalt, mint a dokumentumfilm addig nyilvánosság előtt nem ismert alkotója.

Április 28-án a RomaPlay műsorában Tímár Áronnal közösen beszélt a választást megelőző szervezőmunkáról és az úgynevezett őrszemhálózatról. A választás napján ugyanis a DE! Akcióközösség ilyen hálózatot szervezett a feltételezett választási visszaélések megelőzésére.

A produkcióval kapcsolatban ugyanakkor később több kritikus észrevétel is megjelent. Rizsák Ildikó, Nyírbogát polgármestere például arra hívta fel a figyelmet, hogy a filmben megszólaló helyi szereplők között a nyírbogáti Tisza-sziget tagjai, illetve Tuba Gábor alapítványának kuratóriumi tagjai is megtalálhatók. A polgármester állítása szerint Tuba, aki önkormányzati képviselő és a helyi Tisza-sziget alapítója, aktívan közreműködött a forgatás koordinálásában és a megszólalók szervezésében.