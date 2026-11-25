Egy héttel később, november 18-án a Fidesz–KDNP Magyar meghallgatását is kezdeményezte. Az ehhez szükséges napirend-kiegészítés három igen és három nem szavazattal elbukott. Toroczkai Deák közlése szerint támogatta a módosítást, később azonban megvonta a szót Ballától, aki kifogásolta, hogy a szavazás előtt nem indokolhatta meg az előterjesztését, majd Magyar Péter kijelentéseiről kezdett beszélni.

„Ez rég nem ügyrendi, megvonom a szót” – közölte a bizottsági elnök.

Balla most ezt az esetet is felidézte, amikor a Mi Hazánktól egyértelmű kiállást követelt a Tiszával szemben.