A Fidesz szerint előre eldöntötték az ítéletet

A meghallgatás későbbi részében Balla György ismét bírálta a bizottság működését. A fideszes politikus szerint a testületben olyan játék zajlik, amelyben az ítélet már azelőtt megszületett, hogy a meghallgatottakat egyáltalán kérdezni kezdték volna. Balla úgy vélte, Bárándy Péter a legjobb tudása szerint válaszolt a kérdésekre, ezért nem tartja elfogadhatónak, hogy Toroczkai felelősséghárítással vádolja a volt minisztert pusztán azért, mert a válaszai nem feleltek meg a bizottság elvárásainak.

A képviselő ezt követően a Magyar Péter meghallgatására vonatkozó kezdeményezés elutasítását is szóvá tette. Úgy fogalmazott:

Befenyítette önt Magyar Péter, nem véletlenül nem engedte, hogy egy napirendi javaslatot kettő percben ismertetni tudjak.

Toroczkai László válaszában arra hivatkozott, hogy a parlamenti közvetítésekből mindenki láthatja, milyen vitákat folytat a miniszterelnökkel a plenáris üléseken, ezért a történtek megítélését a nyilvánosságra bízza.