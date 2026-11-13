Navracsics Tibor összeszólalkozott Toroczkai Lászlóval a végrehajtási ügyeket vizsgáló bizottság előtt

Szóváltás Toroczkai Lászlóval

A meghallgatáson szóváltás is kialakult Navracsics Tibor és Toroczkai László, a vizsgálóbizottság Mi Hazánk-os elnöke között. Toroczkai arra szólította fel a korábbi igazságügyi minisztert, hogy ne hárítsa a felelősséget, mivel szerinte egyértelmű, hogy rendszerszintű problémák voltak a végrehajtói kar működésében.

A morális leckéztetést tudomásul veszem, bár nem tartom célravezetőnek

– reagált Navracsics, aki visszautasította, hogy hárítaná a felelősséget. Mint mondta, nem hárít, hanem az igazat mondja.

Navracsics hangsúlyozta, hogy miniszterként ugyan az igazságügyért felelős államtitkár útján rálátása volt a végrehajtói kar működésére, a kamarával való kapcsolattartást alapvetően Répássy Róbert államtitkár végezte. Állítása szerint a felmerülő problémákat elsősorban jogalkotási eszközökkel próbálták kezelni.