Navracsics Tibor összeszólalkozott Toroczkai Lászlóval a végrehajtási ügyeket vizsgáló bizottság előtt

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Már 2010-ben érzékelték a végrehajtói rendszer problémáit, ezért több jogszabály-módosítással is igyekeztek átláthatóbbá tenni annak működését – erről beszélt Navracsics Tibor a végrehajtási ügyeket vizsgáló parlamenti bizottság előtt. A korábbi igazágügyi miniszter szóváltásba keveredett Toroczkai Lászlóval, a testület Mi Hazánk-os elnökével, aki szerint egyértelmű, hogy rendszerszintű problémák voltak a végrehajtói kar működésében. Navracsics visszautasította, hogy hárítaná a felelősséget.

Pámer Dávid
2026. 11. 13. 11:01
Navracsics Tibor összeszólalkozott Toroczkai Lászlóval a végrehajtási ügyeket vizsgáló bizottság előtt
Navracsics Tibor is látott problémákat, de kezelték őket. Fotó: Ladóczki Balázs

Szóváltás Toroczkai Lászlóval

A meghallgatáson szóváltás is kialakult Navracsics Tibor és Toroczkai László, a vizsgálóbizottság Mi Hazánk-os elnöke között. Toroczkai arra szólította fel a korábbi igazságügyi minisztert, hogy ne hárítsa a felelősséget, mivel szerinte egyértelmű, hogy rendszerszintű problémák voltak a végrehajtói kar működésében.

A morális leckéztetést tudomásul veszem, bár nem tartom célravezetőnek

 – reagált Navracsics, aki visszautasította, hogy hárítaná a felelősséget. Mint mondta, nem hárít, hanem az igazat mondja.

Navracsics hangsúlyozta, hogy miniszterként ugyan az igazságügyért felelős államtitkár útján rálátása volt a végrehajtói kar működésére, a kamarával való kapcsolattartást alapvetően Répássy Róbert államtitkár végezte. Állítása szerint a felmerülő problémákat elsősorban jogalkotási eszközökkel próbálták kezelni.

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