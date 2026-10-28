Borítókép: A Tisza-frakció (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Nem találtak semmit? – Fél évvel tovább dolgoztatná a Tisza a vizsgálóbizottságokat
Újabb hat hónapot kér magának a Tisza négy parlamenti vizsgálóbizottság munkájának lezárására. A párt szerint még rengeteg adatot, iratot és meghallgatási anyagot kell feldolgozni, vagyis a december végére kitűzött határidőre nem készülnek el a jelentések. A kezdeményezés ugyanakkor azt a kérdést is felveti: ha eddig nem sikerült érdemi eredményre jutniuk, vajon mire kell még újabb fél év.
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