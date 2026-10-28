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Schäfer Andrást is elővették a németek az ötgólos kudarc után – bocsánatot kellett kérni

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Súlyos, 5-0-s vereséget szenvedett az Union Berlin a Köln otthonában a Német Kupa második fordulójában kedd este, így Schäfer András csapata már a legjobb 32 között búcsúzott a sorozattól. A magyar válogatott középpályás kezdőként volt részese az ötgólos kudarcnak. A német sajtó a Köln vezető góljánál külön is kitért Schäfer András hibájára is, míg a berliniek csapatkapitánya bocsánatot kért a lefújás után.

Szalay Attila
2026. 10. 28. 8:00
Schäfer Andrást is elővették a németek az ötgólos kudarc után – bocsánatot kellett kérni
Schäfer András és az Union Berlin rossz estéje Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto

Az Union Berlin vezetőedzője sem kímélte csapatát

– Jól kezdtük a mérkőzést, ezért jó érzéseim voltak. Aztán egyszer csak elveszítettük a szervezettségünket, a második kapott gól után pedig teljesen szétestünk. A végén gyakorlatilag minden lövésből gól lett – értékelt a svájci Mauro Lustrinelli, az Union edzője.

Lustrinelli ugyanakkor nem szeretné, ha az 5-0-s vereség hosszabb távon is rányomná a bélyegét az együttes teljesítményére. Úgy fogalmazott, hogy az építkezés során előfordulhatnak ilyen botlások, de a csapatnak gyorsan reagálnia kell.

Erre ráadásul hamarosan lehetősége is lesz Schäferéknek, ugyanis vasárnap a Bundesligában ismét a Kölnnel találkoznak, ezúttal Berlinben. A Német Kupában Willi Orbán csapata, az RB Leipzig továbbjutott, miután 2-1-re nyert a harmadosztályú Rot-Weiss Essen otthonában.

Schäfer AndrásNémet KupaUnion BerlinSzóljon hozzá!

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