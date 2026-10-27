Drámai kupameccsen játszott Németországban Willi Orbán
Az RB Leipzig 2-1-re nyert a harmadosztályú Rot-Weiss Essen otthonában, így bejutott a labdarúgó Német Kupa nyolcaddöntőjébe. Willi Orbán végigjátszotta a meccset, amelyen gól- és emberhátrányban is volt a lipcsei csapat. Az RB Leipzig hőse Christoph Baumgartner volt, Willi Orbán osztrák csapattársa nemrég tért vissza sérüléséből.
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