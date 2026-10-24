Gulácsi boldog lehet a drámai derbi után, Liverpoolban viszont nem örülnek annak, ami történt
Gulácsi Péter csapata, a Villarreal a grúz Mikautadze 96. perces győztes góljával 2-1-re megnyerte a közösségi derbit a Valencia ellen. Bár a hazaiak büntetőből bevették Gulácsi kapuját, a második félidőben a Villarreal fordított. Mindkét csapat tíz emberrel fejezte be a meccset, a Valenciából a Liverpool által kölcsönadott Harvey Elliott állíttatta ki magát.
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