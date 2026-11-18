Megírtuk: ha 7,5 százalék lenne a bruttó növekedés, az így is az elmúlt tíz év egyik legalacsonyabb adata lenne: 2021-ben négy százalék volt az emelés, előtte többször nyolc százalék körül növeltek, de volt kétszer 15 százalék, egyszer 16, és 2022-ben 19,5 százalék. A bruttó 7,5 százalék nemcsak az elmúlt időszak adatait múlná egy kivétellel alul, de jócskán elmaradna Magyar Péter kampányígéretétől is.

Az ígért összeghez ma 211 ezer forint körüli emelés kellene, a 7,5 százalék viszont 24 210 forintot jelentene.

Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP elnöke a keddi egyeztetés után az MTI-nek a munkaadói oldal egyik képviselőjeként elmondta, hogy az eddigi merev álláspontokhoz képest ezúttal közeledés történt. Most még mind a két oldalnak további belső egyeztetésekre van szüksége a legközelebbi bártárgyalási forduló előtt.

A múlt heti, november 10-i tárgyalási forduló után a felek szintén úgy nyilatkoztak, hogy közeledtek az álláspontok, de konkrétumokat nem közöltek. Zs. Szőke Zoltán az október 27-i bértárgyalás után a távirati irodának azt mondta: a munkaadók akkori javaslata bruttó négyszázalékos jövő évi béremelésről szólt a miniminálbérre és a garantált bérminimumra egyaránt. Azzal számolnak, hogy a minimálbérre jövőre vonatkozó 9 százalékos személyi jövedelemadó alapján a munkaadói oldal javaslata nettó 14 százalékos minimálbér-emelést jelent.