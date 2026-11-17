Az ígérgetés ez ügyben is jól ment

Lássuk a kiindulópontot, ami ez ügyben Magyar Péter kampányígérete. A jelenlegi kormányfő 2024 őszén, még ellenzékben azt vállalta, hogy pártja 2027-ben megduplázza az akkori minimálbért, ha hatalomra kerül. Utóbbi teljesült, előbbi biztosan nem fog. Két éve a legkisebb kereset 266 800 forint volt, aminek a duplája kereken 533 600 forint.

Ettől jelenleg nagyon messze vagyunk. Minden értelemben.

Itt rákanyarodhatunk a most futó minimálbér-tárgyalásokra. Ennek előzménye – akárcsak a Tisza kampányígérete – 2024-re nyúlik vissza. A munkaadói és a munkavállalói érdekképviseletek akkor a kormány közreműködésével három évre előre megállapodtak a minimálbér emelésének mértékéről. Ennek nyomán nőtt a legkisebb kereset 2025-ben 9 százalékkal. Az eredeti terv szerint 2026-ban 13 százalék következett volna, ennél azonban a gazdaság visszafogottabb teljesítménye miatt kevesebb lett, 11 százalék. Így jutottunk el a 2027-es tárgyalásokig, amelyben a munkavállalói oldal magasról indult, ragaszkodott ugyanis a bérmegállapodásban eredetileg szereplő 14 százalékhoz. Ezt azonban a munkaadók elfogadhatatlannak nevezték és bruttó 4 százalékot emlegettek.

A bruttót itt hangsúlyozni kell, érvelésük lényege ugyanis az, hogy mivel a kormány terve szerint 15 százalékról 9 százalékra csökken a minimálbér szja-ja, a munkavállalók zsebében egy 4 százalékos bruttó emelésnél is tíz százalék felett maradna több.

Előbb hallgatás, aztán ajánlat

A kormány jó ideig nem szólalt meg az ügyben, Magyar Péter például hiába beszélt két órát a parlamentben október közepén a költségvetés fő számainak bemutatásakor, a bruttó minimálbér-emelésről nem tett említést. Aztán november elején csak előálltak a farbával: a kabinet 7,5 százalékos minimálbér- és 6,5 százalékos garantált bérminimum-emelést tartana jónak.

Ezt a szakszervezetek el is fogadnák, kérdés, mit szólnak hozzá a munkaadók. Mivel a felek kedden délután ültek tárgyalóasztalhoz, akár rövidesen konkrétumok is elhangozhatnak.

Ha 7,5 százalék lenne a bruttó növekedés, az így is az elmúlt tíz év egyik legalacsonyabb adata lenne: 2021-ben 4 százalék volt az emelés, előtte többször nyolc százalék körül növeltek, de volt kétszer 15 százalék, egyszer 16, és 2022-ben 19,5 százalék. A bruttó 7,5 százalék nemcsak az elmúlt időszak adatait múlná egy kivétellel alul, de elmaradna Magyar Péter kampányígéretétől is, ami azt jelentené, hogy a mostani 322 800 forintos minimálbért 65 százalékkal emelnék meg. Ennek kicsivel több mint a tizedét ajánlja most a kormány.

Számokban ez látványosabb: az ígért összeghez ma 211 ezer forint körüli emelés kellene, a 7,5 százalék viszont 24 210 forintot jelentene.

Hozzá kell tenni, hogy nem véletlenül emlegeti a kormány – és a munkaadói oldal is – a nettó bért. Jövőre ugyanis 9 százalékra csökkentené a kormány a minimálbér személyi jövedelemadóját, az erről szóló törvényjavaslatot már be is nyújtották a parlamentnek. A változtatás – függően attól, hogy a bruttó végül mennyivel emelkedik – nyilván érezhetően, akár szűk negyvenezer forinttal is emelhetné a zsebben maradó összeget. Ennek nagyjából a fele azonban az adócsökkentés és nem a bruttó emeléséből származna.