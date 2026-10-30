Miközben a Tisza nem teljesíti kampányígéretét, az új adószabályokkal mindent felrúghat

Nem tartja be ígéretét a Tisza

A kormány az szja-módosítással tehát alapvetően rúghat fel mindent, de ennél súlyosabb, hogy nem teljesíti saját választási ígéretét. Magyar Péter ugyanis 2024-ben azt ígérte, hogy pártja 2027-ben megduplázza az akkori minimálbért, aminek nyomán 533 600 forintra kellene nőnie jövőre a legkisebb keresetnek.

Ez nyilván nem következik be.

A kabinet ráadásul a 603 ezer állami alkalmazottat érintő, összesen 677 milliárd forintos bérintézkedési csomagot számottevő részben a nettó keresetnövekedés mutatójával kommunikálja. Ennek pedig, vagyis a bruttóról nettóra való átállásnak súlyos gazdasági következményei vannak: a személyi jövedelemadó-jóváírás fékezheti a bérdinamikát.