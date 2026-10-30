Miközben a Tisza nem teljesíti kampányígéretét, az új adószabályokkal mindent felrúghat

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Eltántoríthatja a munkaadókat a bruttó bér emelésétől a kormány szja-csökkentése.

Jakubász Tamás
2026. 10. 30. 13:48
Miközben a Tisza nem teljesíti kampányígéretét, az új adószabályokkal mindent felrúghat
A kampányban a Tisza egyik fontos ígérete volt az adócsökkentés. De arról nem volt szó, hogy cserébe alig lesz bruttó béremelés Fotó: Csudai Sándor

Nem tartja be ígéretét a Tisza

A kormány az szja-módosítással tehát alapvetően rúghat fel mindent, de ennél súlyosabb, hogy nem teljesíti saját választási ígéretét. Magyar Péter ugyanis 2024-ben azt ígérte, hogy pártja 2027-ben megduplázza az akkori minimálbért, aminek nyomán 533 600 forintra kellene nőnie jövőre a legkisebb keresetnek.

Ez nyilván nem következik be.

 

A kabinet ráadásul a 603 ezer állami alkalmazottat érintő, összesen 677 milliárd forintos bérintézkedési csomagot számottevő részben a nettó keresetnövekedés mutatójával kommunikálja. Ennek pedig, vagyis a bruttóról nettóra való átállásnak súlyos gazdasági következményei vannak: a személyi jövedelemadó-jóváírás fékezheti a bérdinamikát.

Ha az adóváltozás miatt a nettó fizetés 5-6 százalékkal nő, a munkáltatók a bruttó béremelést akár 5 százalék alá is leszoríthatják.

Borítókép: Tiszás aláírásgyűjtő pult 2025 októberében a budapesti Blaha Lujza téren

bérdinamikaminimálbér megállapodásszjaminimálbérSzóljon hozzá!

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Pilhál György
idezojelekmagyar honvédség

Százados úr, sejehaj!

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Esztendeje még a Magyar Honvédség toborzókampányának egyik arca volt sudár termetű Pálinkás Szilveszter százados, a honvédelmi miniszter közeli munkatársa, ám egyszer csak megvilágosodott.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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