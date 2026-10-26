Kampányígéret kontra költségvetési terv: Magyar Péter különös fordulata az egymilliós bérek ügyében

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Tiszás ellentmondások sokasága sűrűsödik össze egyetlen szám körül.

Jakubász Tamás
2026. 10. 26. 23:50
Kampányígéret kontra költségvetési terv: Magyar Péter különös fordulata az egymilliós bérek ügyében
Magyar Péter és az ígéretek. Tanulságos az a két elképzelés, amelyben előkerült az egymilliós összeg Fotó: Hatlaczki Balázs

Mára fordult a kocka?

A bruttó egymillió forintos kereset a napokban előkerült egy másik témájú kormányzati bejelentésnél.

Magyar Péter a múlt héten ismertette a jövő évi költségvetés főbb intézkedéseit, köztük azt, hogy az anyák szja-mentességének felső határt szabnak. Ez azt jelenti, hogy a 30 év alatti, mellettük a 40 év alatti kétgyermekes, valamint a három- és többgyermekes anyák adómentessége havi bruttó egymillió forintig él majd, a kereset ezt meghaladó része után 15 százalék szja-t kell fizetni. Mégpedig azzal az indokkal, hogy nem elég, hogy a költségvetés nem tudja kigazdálkodni az összeget, de még igazságtalannak is tartják az egymillió forint feletti keresetrész adómentességét.

A kampányvállalást és a kormányzati tervet egymás mellé téve bárki könnyen juthat arra a következtetésre, hogy amikor ígérni kellett, akkor a Tisza a minimum elérendő összegnek minősítette a bruttó egymilliót, amikor pedig kormányon adni kellene, akkor ugyanennek a summának a kapcsán emlegetnek társadalmi igazságtalanságot.

Más kávéház? De mennyire!

Természetesen az anyák szja-mentességének korlátozása és az egymilliós minimálbér nem azonos téma, nem is azonos az időpont és a nagyságrend sem. Előbbi nagyjából egy-kétszázezer anyát érinthet, éves költségvetési hatása néhány tízmilliárd forint lehet legfeljebb. Az egymilliós minimálbér viszont, még ha négy év múlva lenne is esedékes, évente érintene közvetve és közvetlenül több mint egymillió embert, a több évig tartó erőltetett béremelési ütemhez pedig összességében akár ezermilliárdos adócsökkentésre és állami támogatásra is szükség lehetne.

És az is különbség, hogy míg az anyák adómentességének megnyirbálásáról nem beszélt a kampányban a Tisza, mégis bejelentette, addig a drasztikus és gyors minimálbér-emelésről nagyon is, ám arra a jelek szerint nem kerül sor. Legalábbis úgy nem, ahogy a kampányban Magyar Péter ígérte.

Borítókép: Magyar Péter egy kecskeméti kampányrendezvényen 2025 decemberében.

minimálbérkampányígéretköltségvetésMagyar PéterSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekpuzsér róbert

Feldmár, Puzsér és Éva, a kannibál

Kárpáti András avatarja

A pszichoterapeuta úgy értelmezi a szeretetet, hogy noha képes lenne bántani valakit, de mégsem teszi. Az anyáknak az embriókkal szembeni vélt utálatát pedig Feldmár még a Bibliába is belevetítette.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu