Kampányígéret kontra költségvetési terv: Magyar Péter különös fordulata az egymilliós bérek ügyében

Mára fordult a kocka?

A bruttó egymillió forintos kereset a napokban előkerült egy másik témájú kormányzati bejelentésnél.

Magyar Péter a múlt héten ismertette a jövő évi költségvetés főbb intézkedéseit, köztük azt, hogy az anyák szja-mentességének felső határt szabnak. Ez azt jelenti, hogy a 30 év alatti, mellettük a 40 év alatti kétgyermekes, valamint a három- és többgyermekes anyák adómentessége havi bruttó egymillió forintig él majd, a kereset ezt meghaladó része után 15 százalék szja-t kell fizetni. Mégpedig azzal az indokkal, hogy nem elég, hogy a költségvetés nem tudja kigazdálkodni az összeget, de még igazságtalannak is tartják az egymillió forint feletti keresetrész adómentességét.