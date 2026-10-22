Megjegyzendő az is, hogy a 30 év alatti anyák, a 40 év alatti kétgyermekesek, valamint a három- és többgyermekes anyák adómentessége sem marad érintetlen: a kedvezményes szabály a bejelentések szerint havi bruttó egymillió forintig él majd, a kereset ezt meghaladó része után 15 százalék szja-t kell fizetni.
Ötszázezer nővel szúr ki Magyar Péter kormányának költségvetése, sok pénzt vesznek el tőlük
A jelek szerint a dolgozó anyák is Magyar Péterék célkeresztjébe kerültek.
A nyugdíjasok sem járnak jól
Bemutattuk már, hogy a nyugdíjasok közül is sokan becsapva érezhetik magukat. Egyrészt amiatt, hogy a kormány jövőre nem növeli az eredeti terv szerint a 14. havi nyugdíjat. Másrészt amiatt, mert a nyugdíjas Szép-kártyát nem úgy vezeti be a Tisza, ahogy megígérte, s jövőre szinte alamizsna jut csak az alacsony nyugdíjúaknak ilyen címen.
További Gazdaság híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en