Ötszázezer nővel szúr ki Magyar Péter kormányának költségvetése, sok pénzt vesznek el tőlük

A nyugdíjasok sem járnak jól

Bemutattuk már, hogy a nyugdíjasok közül is sokan becsapva érezhetik magukat. Egyrészt amiatt, hogy a kormány jövőre nem növeli az eredeti terv szerint a 14. havi nyugdíjat. Másrészt amiatt, mert a nyugdíjas Szép-kártyát nem úgy vezeti be a Tisza, ahogy megígérte, s jövőre szinte alamizsna jut csak az alacsony nyugdíjúaknak ilyen címen.