Ötszázezer nővel szúr ki Magyar Péter kormányának költségvetése, sok pénzt vesznek el tőlük

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A jelek szerint a dolgozó anyák is Magyar Péterék célkeresztjébe kerültek.

Jakubász Tamás
2026. 10. 22. 5:42
Vidám a lét a két gyermekes családban. Csak adómentességet nem ad hozzá 40 év felett a Tisza-kormány Fotó: AFP/Robert Harding

Megjegyzendő az is, hogy a 30 év alatti anyák, a 40 év alatti kétgyermekesek, valamint a három- és többgyermekes anyák adómentessége sem marad érintetlen: a kedvezményes szabály a bejelentések szerint havi bruttó egymillió forintig él majd, a kereset ezt meghaladó része után 15 százalék szja-t kell fizetni.

A nyugdíjasok sem járnak jól

Bemutattuk már, hogy a nyugdíjasok közül is sokan becsapva érezhetik magukat. Egyrészt amiatt, hogy a kormány jövőre nem növeli az eredeti terv szerint a 14. havi nyugdíjat. Másrészt amiatt, mert a nyugdíjas Szép-kártyát nem úgy vezeti be a Tisza, ahogy megígérte, s jövőre szinte alamizsna jut csak az alacsony nyugdíjúaknak ilyen címen.

 

add-square Költségvetés 2027

Magyar Péter elismerte: tudatos döntés volt, hogy elvették a 14. havi nyugdíj második részletét

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szja-mentességdolgozó anya14. havi nyugdíjSzóljon hozzá!

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Pilhál György
idezojelekhavasi bertalan

Öngól

Pilhál György avatarja

Még mindig nem kapta meg a Miniszterelnökségtől a neki járó illetményét Havasi Bertalan, korábbi helyettes államtitkár.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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