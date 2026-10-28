Átveréssel leplezi a választási ígéretek megszegését Magyar Péter kormánya, az adójóváírást használják fel

Bruttóban hangzottak el a kampányígéretek

Ellenzékben Magyar Péter és a Tisza Párt programja még egyértelműen a munkavállalók bruttó alapbérének emelését célozta meg, számos ágazatban azonnali, még 2026-os hatályú beavatkozást sürgetve. A választók meggyőzéséért bemondott legfontosabb vállalások a következők voltak:

Minimálbér: Magyar Péter 2027-re bruttó 533 600 forintos, 2030-ra pedig bruttó egymillió forintos kötelező legkisebb munkabért ígért, amelyhez állami adócsökkentést és vállalkozói támogatást helyezett kilátásba a magyar tulajdonú mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.

Szociális és gyermekvédelmi ágazat: a programban általános, a gyermekvédelemben pedig azonnali, 25 százalékos bruttó bérfejlesztés szerepelt, amelyet a kormányfő még idén júliusban is őszre vagy legkésőbb az év végére ígért a mintegy 90 ezer érintettnek.

Kulturális szféra: a közgyűjteményekben és közművelődésben dolgozóknak szintén 25 százalékos általános alapbéremelést és többéves, kiszámítható bérpályát vállaltak.

Egészségügy: a Tisza Párt vállalása szerint az ágazatra fordítható 500 milliárd forintos többletkeret legalább felét, tehát minimum 250 milliárd forintot a szakdolgozói bérek emelésére kellett volna fordítani.

Rendvédelem: európai szintű fizetéseket, a másod- és harmadállások kényszerének megszüntetését, valamint a 2008 óta változatlan illetményalap érdemi rendezését helyezték kilátásba.

Nettóban számol a költségvetés rideg valósága

A 2027-es költségvetés sarokszámai és a kedden benyújtott adótörvények ezzel szemben teljesen más képet mutatnak. A kabinet a 603 ezer állami alkalmazottat érintő, összesen 677 milliárd forintos bérintézkedési csomagot már szinte kizárólag a „nettó keresetnövekedés” mutatójával kommunikálja.

A kormány összemossa a tényleges munkáltatói alapbéremelést a minimálbér 9 százalékosra csökkentett személyi jövedelemadójával, és a bruttó 680 ezer forintos jövedelemhatárig fokozatosan kifutó adójóváírás hatásával.

Ennek fényében érdemes áttekinteni, hogy a 2027-es büdzsé számai hogyan alakulnak: