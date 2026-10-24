„Lehessen köszönettel fizetni a boltban” – Kevésnek találják a belügyminiszter hálálkodását a rendvédelmi dolgozók

A hozzászóló szerint a jelenlegi árak mellett a 15 százalékos fizetésemelés sem jelent elegendő anyagi előrelépést. A megjegyzésben az is megjelent, hogy a rendőri hivatással járó elkötelezettség önmagában nem pótolja a megfelelő jövedelmet. A kommentelő arra utalt, hogy a szolgálat és a hivatástudat mellett a rendvédelmi dolgozóknak is biztosítaniuk kell a mindennapi megélhetésüket.

A bejegyzés alatt tehát nem egyszerűen a miniszteri köszönetnyilvánítást bírálták, hanem azt a kérdést is felvetették, hogy a rendőri munka társadalmi elismerése megfelelő anyagi megbecsüléssel párosul-e.

„Köszönettel tele a padlás”

A legélesebb hangvételű hozzászólások egyike szintén a 15 százalékos béremelést vette célba.

Óóóóó köszönettel tele a padlás, inkább dobd meg azt a 15 százalékot mégegyszer ennyivel és akkor talán el is hiszi a rendőr ezt a süket dumát

– írta egy kommentelő.

A hozzászóló ezzel lényegében azt sürgette, hogy a tervezett béremelés mértékét további 15 százalékponttal növeljék. Ezután ironikusan azt javasolta, hogy a miniszteri köszönetet akár fizetőeszközként is el lehetne fogadni az üzletekben.

Vagy lehessen köszönettel fizetni a Lidl-ben

– tette hozzá.

A hozzászóló a rendezvények biztosításában részt vevő magánbiztonsági cégek alkalmazottainak bérezését is szóba hozta.

Kíváncsi vagyok a magán biztonsági cégek alkalmazottai mennyi órabért kaptak erre a haknira? Biztos nem gombokat, mint a Rendőrök!

– fogalmazott.

Cipőutalvánnyal is élcelődtek

Nem minden kommentelő fogalmazta meg hosszasan a kifogásait. Voltak, akik néhány ironikus mondattal reagáltak a belügyminiszter bejegyzésére. Egyikük például azt kérdezte:

Boldog születésnapot utalvánnyal fizetted ki cipőárus őket?

Egy másik hozzászóló pedig így reagált:

Köszönet! Mindenki kap egy Aldigas cipőt a Decathlontól. Made in china!

A megjegyzések a köszönetnyilvánítást és a természetbeni juttatásokat állították szembe a pénzbeli elismerés iránti igénnyel. Bár a hozzászólások egy része kifejezetten gúnyos hangvételű volt, közös bennük, hogy a kommentelők nem tartották elegendőnek a rendvédelmi dolgozók munkájának szóbeli elismerését.