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„Lehessen köszönettel fizetni a boltban” – Kevésnek találják a belügyminiszter hálálkodását a rendvédelmi dolgozók

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Nem éppen olyan fogadtatásban részesült Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook-bejegyzése, mint amilyenre egy ünnepi köszönetnyilvánítás esetében számítani lehetett. A tárcavezető az október 23-i megemlékezések lebonyolításában és biztosításában részt vevőknek, különösen a rendőröknek mondott köszönetet, a hozzászólások között azonban hamar megjelentek a rendvédelmi dolgozók anyagi megbecsülését hiányoló vélemények. Többen az ígért 15 százalékos béremelést kevesellték, mások a túlórák kifizetését hiányolták. Az egyik kommentelő egyenesen azt üzente a miniszternek, hogy a köszönettel már tele van a padlás, azzal ugyanis nem lehet fizetni a boltokban.

Pámer Dávid
2026. 10. 24. 17:14
„Lehessen köszönettel fizetni a boltban” – Kevésnek találják a belügyminiszter hálálkodását a rendvédelmi dolgozók
Pósfai Gábortól többet vártak a rendőrök. Fotó: Polyák Attila

A hozzászóló szerint a jelenlegi árak mellett a 15 százalékos fizetésemelés sem jelent elegendő anyagi előrelépést. A megjegyzésben az is megjelent, hogy a rendőri hivatással járó elkötelezettség önmagában nem pótolja a megfelelő jövedelmet. A kommentelő arra utalt, hogy a szolgálat és a hivatástudat mellett a rendvédelmi dolgozóknak is biztosítaniuk kell a mindennapi megélhetésüket.

A bejegyzés alatt tehát nem egyszerűen a miniszteri köszönetnyilvánítást bírálták, hanem azt a kérdést is felvetették, hogy a rendőri munka társadalmi elismerése megfelelő anyagi megbecsüléssel párosul-e.

„Köszönettel tele a padlás”

A legélesebb hangvételű hozzászólások egyike szintén a 15 százalékos béremelést vette célba.

Óóóóó köszönettel tele a padlás, inkább dobd meg azt a 15 százalékot mégegyszer ennyivel és akkor talán el is hiszi a rendőr ezt a süket dumát 

– írta egy kommentelő.

 

A hozzászóló ezzel lényegében azt sürgette, hogy a tervezett béremelés mértékét további 15 százalékponttal növeljék. Ezután ironikusan azt javasolta, hogy a miniszteri köszönetet akár fizetőeszközként is el lehetne fogadni az üzletekben.

Vagy lehessen köszönettel fizetni a Lidl-ben

 – tette hozzá.

A hozzászóló a rendezvények biztosításában részt vevő magánbiztonsági cégek alkalmazottainak bérezését is szóba hozta.

Kíváncsi vagyok a magán biztonsági cégek alkalmazottai mennyi órabért kaptak erre a haknira? Biztos nem gombokat, mint a Rendőrök!

 – fogalmazott.

Cipőutalvánnyal is élcelődtek

Nem minden kommentelő fogalmazta meg hosszasan a kifogásait. Voltak, akik néhány ironikus mondattal reagáltak a belügyminiszter bejegyzésére. Egyikük például azt kérdezte:

Boldog születésnapot utalvánnyal fizetted ki cipőárus őket?

Egy másik hozzászóló pedig így reagált:

Köszönet! Mindenki kap egy Aldigas cipőt a Decathlontól. Made in china!

 

A megjegyzések a köszönetnyilvánítást és a természetbeni juttatásokat állították szembe a pénzbeli elismerés iránti igénnyel. Bár a hozzászólások egy része kifejezetten gúnyos hangvételű volt, közös bennük, hogy a kommentelők nem tartották elegendőnek a rendvédelmi dolgozók munkájának szóbeli elismerését.

A köszönet helyett béremelést várnának

Pósfai Gábor bejegyzése eredetileg az október 23-i megemlékezések biztosításában részt vevők munkájának elismeréséről szólt, a kritikus hozzászólások azonban a rendőrség bérezésére és munkakörülményeire terelték a figyelmet. 

A kommentelők egy része a túlórák kifizetését, mások a 15 százalékos béremelés növelését sürgették.

 Többen pedig ironikus megjegyzésekkel érzékeltették, hogy szerintük a miniszteri köszönet önmagában nem elegendő. A tárcavezető a munkájukért mondott köszönetet, a kritikus hozzászólók viszont azt szeretnék, ha az elismerés nemcsak szavakban, hanem a fizetésekben és a túlórák elszámolásában is megmutatkozna.

 

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