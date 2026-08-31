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Forrnak az indulatok a rendőröknél: a Tisza által ígért béremelés késése miatt sokan már a leszerelést fontolgatják

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Egyre türelmetlenebbül várják a rendőrök, hogy a Tisza-kormány előálljon a rendvédelmi bérrendezés konkrétumaival. Pósfai Gábor belügyminiszter már júliusban életpályamodellt és bérrendezést ígért, augusztus végére pedig azt mondta, hogy a kormány elé kerülhet az átfogó bérrendezésre vonatkozó javaslat. Az állomány tagjai azonban egyelőre konkrét összegek és időpont nélkül várakoznak. A közösségi oldalakon megjelent hozzászólásokból komoly elégedetlenség rajzolódik ki: többen azt írják, újabb leszerelési hullám jöhet, ha idén elmarad az érdemi fizetésemelés.

Pámer Dávid
2026. 08. 31. 5:10
Fotó: Nemeth Andras Peter
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20260526 Budapest Országgyűlés plenáris ülése. fotó: Polyák Attila (PA) MW képen: Pósfai Gábor belügyminiszter
Pósfai Gábor belügyminiszter Fotó: Polyák Attila

A Telex július 17-i beszámolója szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Belügyminisztérium 750 millió forintot szánt arra, hogy a főváros frekventált területein több rendőr legyen jelen. Pósfai ugyanakkor nemcsak pénzt és bérrendezést ígért. Átcsoportosítást is kilátásba helyezett a rendőrhiány kezelésére.

 A minisztérium akkori állítása szerint mintegy ezer korábban leszerelt rendőr jelezte, hogy hajlandó lenne visszatérni a testülethez. Ehhez képest augusztus végén a rendőri fórumokon még mindig azt kérdezik, mikor lesz végre kézzelfogható változás a fizetésekben.

Augusztus vége van, de konkrét összegekről továbbra sincs döntés

A rendőrök türelmetlensége tehát nem előzmények nélküli. Pósfai arról is beszélt, hogy augusztus végéig teszi le a kormány asztalára a rendvédelmi bérrendezésre vonatkozó javaslatait.

Érezhető bérrendezést helyezett kilátásba, és még a több szabadnap lehetőségét is felvetette. Konkrét százalékokról és konkrét forintösszegekről azonban nem beszélt. 

Az állomány azonban továbbra is azt várja, hogy mindebből mikor lesz érzékelhető változás. A miniszter ráadásul maga is elismerte, hogy a problémák jóval túlmutatnak a fizetéseken. Az állománytól pedig türelmet kért. Csakhogy a rendőri kommentekből éppen az látszik, hogy ebből a türelemből egyre kevesebb maradt.

Kilencezer rendőr hiányzik, a legtöbb Budapesten

A bérrendezés körüli bizonytalanságot különösen veszélyessé teszi a rendőrség létszámhelyzete. Pósfai Gábor maga beszélt arról, hogy országosan mintegy kilencezer rendőr hiányzik az állományból. Budapesten még látványosabb a probléma. Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitány júniusban a Fővárosi Közgyűlés előtt ismertette a BRFK létszámadatait. A rendszeresített 7997 státuszból mindössze 5962 volt betöltve. 

Ez több mint kétezer hiányzó embert jelent. A létszámhiány következményei közben a közterületeken is egyre látványosabbá váltak. A BRFK júliusban jelentette be, hogy átfogó rendészeti fellépést indít Budapesten, miután saját tapasztalatai, lakossági jelzések és a kerületi önkormányzatokkal folytatott egyeztetések alapján több fővárosi területen is fokozott rendőri jelenlétre volt szükség. 

A budapesti közbiztonság romlására több belső kerület polgármestere is felhívta a figyelmet. A kormány végül 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el a budapesti belső kerületekben. Ennek során több mint 150 embert fogtak el. 

A leszerelések veszélye még mindig fennáll. Fotó: police.hu

Már nyáron leszerelési hullámtól tartottak

Nem először kerül elő a tömeges pályaelhagyás veszélye. Már júliusban is olyan rendőri kommentek jelentek meg, amelyek szerint ősszel újabb leszerelési hullám indulhat, amennyiben nem történik látványos változás.

Az egyik akkori hozzászóló úgy fogalmazott, hogy az állomány jelentős része azt várja, mit talál ki őszre az új vezetés, és ha nem történik drasztikus fordulat, akár húsz évnél hosszabb szolgálati idővel rendelkező rendőrök is elhagyhatják a pályát. Most, augusztus végén ez a veszély még mindig fennáll. 

Nagyon sok rendőr fog leszerelni, ha ezt most nem tartják be

 – írta akkor egy kommentelő.  

 

 


 

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