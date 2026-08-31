Forrnak az indulatok a rendőröknél: a Tisza által ígért béremelés késése miatt sokan már a leszerelést fontolgatják

Pósfai Gábor belügyminiszter Fotó: Polyák Attila

A Telex július 17-i beszámolója szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Belügyminisztérium 750 millió forintot szánt arra, hogy a főváros frekventált területein több rendőr legyen jelen. Pósfai ugyanakkor nemcsak pénzt és bérrendezést ígért. Átcsoportosítást is kilátásba helyezett a rendőrhiány kezelésére.

A minisztérium akkori állítása szerint mintegy ezer korábban leszerelt rendőr jelezte, hogy hajlandó lenne visszatérni a testülethez. Ehhez képest augusztus végén a rendőri fórumokon még mindig azt kérdezik, mikor lesz végre kézzelfogható változás a fizetésekben.

Augusztus vége van, de konkrét összegekről továbbra sincs döntés

A rendőrök türelmetlensége tehát nem előzmények nélküli. Pósfai arról is beszélt, hogy augusztus végéig teszi le a kormány asztalára a rendvédelmi bérrendezésre vonatkozó javaslatait.

Érezhető bérrendezést helyezett kilátásba, és még a több szabadnap lehetőségét is felvetette. Konkrét százalékokról és konkrét forintösszegekről azonban nem beszélt.

Az állomány azonban továbbra is azt várja, hogy mindebből mikor lesz érzékelhető változás. A miniszter ráadásul maga is elismerte, hogy a problémák jóval túlmutatnak a fizetéseken. Az állománytól pedig türelmet kért. Csakhogy a rendőri kommentekből éppen az látszik, hogy ebből a türelemből egyre kevesebb maradt.