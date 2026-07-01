A tiszás kampányszlogenek végül üres ígéreteknek bizonyultak, kiábrándultak a rendőrök

Nem a pártpolitika a lényeg

A Zsaruellátó Egyesület vezetősége egyébként gyorsan meghúzta a határvonalat. Hivatalos nyilatkozatukban határozottan kijelentették, hogy teljes mértékben elhatárolódnak a pártpolitikai csatározásoktól. A csoport működtetői hangsúlyozták: céljuk nem a politikai tőke kovácsolása, hanem a transzparens érdekképviselet, a problémák szőnyeg alá söprésének megakadályozása és a rendvédelmi dolgozók valódi, rendszerszintű anyagi és erkölcsi elismerésének kikényszerítése. Az állomány nem újabb politikai jelszavakat vagy vezetői székek cseréjét várja, hanem kézzelfogható intézkedéseket.