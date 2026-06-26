Maximális készültséggel várja a Pride-ot az új budapesti rendőrfőkapitány

Kiemelte, hogy a rendőrség a saját feladatait maradéktalanul ellátja, ugyanakkor a valódi eredményekhez szükség van a szociális szervezetek együttműködésére is. Mint fogalmazott, nem látszatintézkedésekben gondolkodik, hanem hosszú távú megoldásokban.

A főkapitány bejelentette azt is, hogy folytatják a szórakozóhelyek ellenőrzését a partidrogok és az éjszakai élethez kapcsolódó bűncselekmények visszaszorítása érdekében. Elmondása szerint számos üzemeltető partnerként működik együtt a rendőrséggel, ezt a rendszert pedig egész Budapestre szeretnék kiterjeszteni. Ugyanakkor jelezte, hogy azokkal a szórakozóhelyekkel szemben, amelyek nem működnek együtt a hatóságokkal, fokozott vizsgálatokra lehet számítani.

Kiberbűnözés, kapcsolati erőszak és közlekedésbiztonság is napirenden volt

A főkapitány arról is beszélt, hogy a kiberbűnözésről és az internetes zaklatásról később részletes tájékoztatást kíván adni.

A kapcsolati erőszakkal összefüggésben úgy fogalmazott, hogy 2025-ben kedvező folyamatok indultak el, ezért ezen a területen alapvető szemléletváltást nem tart szükségesnek, ugyanakkor minden esetben határozott rendőri fellépést ígért az áldozatok védelmében. Amennyiben jogszabály-módosításra lesz szükség, azt is kezdeményezni fogják – tette hozzá.

A közlekedésbiztonság kérdésében jelezte: folytatják a már megkezdett ellenőrzéseket és intézkedéseket, mert meggyőződése szerint ezek hosszabb távon eredményre vezetnek.

Súlyos létszámhiánnyal küzd a BRFK

Bemutatkozásában Baricska Norbert Tamás ismertette a fővárosi rendőrség személyi helyzetét is. Elmondta, hogy 2000 óta szolgál a rendőrségnél, pályafutását végig a BRFK kötelékében töltötte, több kerületben is szolgált, legutóbb pedig a X. kerületi rendőrkapitányságot vezette.

Közölte: jelenleg 7997 fős állománnyal működik a BRFK, miközben 2012 státusz betöltetlen. A rendészeti területen különösen jelentős a hiány: a 3449 státuszból 1207 üres.