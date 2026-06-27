Ez a legfontosabb – Brüsszel egy biztost küldött ellenőrzni a budapesti pride előkészületeit

A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva, miszerint a Tisza-kormány tagjainak fel kellene-e vonulni a Budapest Prideon, a főpolgármester kiemelte, tudomása szerint jelenleg is kormányülés zajlik, éppen ezért érthető, hogy a kormánytagok nem vesznek részt az események.

A politikusoktól nem azt kell elvárni, hogy felvonuljanak a prideon, hanem, hogy olyan társadalmat építsenek, amely befogadó

– jelentette ki Karácsony Gergely. Ezt követően pedig szintén lapunk kérdésére válaszolva örömteli fordulatnak nevezte, hogy már nem a fővárosi önkormányzatnak kell szerveznie a Budapes Prideot, hanem erre ismét lehetősége van a civileknek.