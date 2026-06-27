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Egyik csata a másik után – A szivárványos zászlók ismét lekerültek az Erzsébet hídról

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Ez a legfontosabb – Brüsszel egy biztost küldött ellenőrzni a budapesti pride előkészületeit

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A Budapest Pride felvonulás előtt közös sajtótájékoztatót tartott Karácsony Gergely főpolgármester és Hadja Lahbib, az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa. A főpolgármester a szexuális kisebbségeket érintő magyar jogszabályok módosítását sürgette, míg az uniós biztos a Pride-on való részvételt alapvető jognak nevezte, és ismertette az Európai Unió LMBTQ+ stratégiájának célkitűzéseit.

Gábor Márton
2026. 06. 27. 11:32
Fotó: Éberling András
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A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva, miszerint a Tisza-kormány tagjainak fel kellene-e vonulni a Budapest Prideon, a főpolgármester kiemelte, tudomása szerint jelenleg is kormányülés zajlik, éppen ezért érthető, hogy a kormánytagok nem vesznek részt az események. 

A politikusoktól nem azt kell elvárni, hogy felvonuljanak a prideon, hanem, hogy olyan társadalmat építsenek, amely befogadó

– jelentette ki Karácsony Gergely. Ezt követően pedig szintén lapunk kérdésére válaszolva örömteli fordulatnak nevezte, hogy már nem a fővárosi önkormányzatnak kell szerveznie a Budapes Prideot, hanem erre ismét lehetősége van a civileknek. 

Borítókép: Karácsony Gergely és Hadja Lahbib közös sajtótájékoztatója (Fotó: Éberling András)

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