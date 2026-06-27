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tiszapridehegedűs zsoltMagyar Péter

Hegedűs Zsolt szerint nem szégyen kihagyni a pride-ot

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Tömegeket tanácsol el a pride-tól Hegedűs Zsolt, a Tisza egészségügyi minisztere, aki a többi között az időseknek, a várandósoknak, a kisgyermekeknek, a krónikus betegeknek, a szív- és érrendszeri betegségben érintetteknek sem javasolja a részvételt a hétvégi melegfelvonuláson, de azoknak is a távolmaradást ajánlja, akik egyszerűen rosszul viselik a nagy meleget. Június 27-én, az esemény idején extrém hőség és uv-sugárzás várható.

Kárpáti András
2026. 06. 27. 10:50
Forrás: Facebook
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Nem meglepő módon a miniszterelnök elébe ment annak, hogy bármelyik tiszás politikus feltűnjön a melegfelvonuláson, 

ugyanis péntektől vasárnapig kihelyezett kormányülést és frakcióülést fognak tartani.


 

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