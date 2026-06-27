Elindult a pride, rendőrök őrzik az Erzsébet hídra kihelyezett szivárványos zászlókat
A szokásos feltűnő külsőségek között vette kezdetét az idei pride. A 15 órakor induló felvonulás előtt az Operánál gyülekezők közül sokan színes parókában, boában, szivárványszínű zászlókkal és egyéb látványos kiegészítőkkel érkeztek. A rendezvény előzményeit az Erzsébet hídon napok óta zajló úgynevezett zászlócsata határozta meg, amelynek során többször is eltávolították, illetve kicserélték a Fővárosi Önkormányzat által kihelyezett szivárványos lobogókat.
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