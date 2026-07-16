Már a baloldali polgármesterek szemét is csípi a budapesti közbiztonsági helyzet, azonnali kormányzati intézkedést kérnek

A négy polgármester közösen kezdeményezi, hogy mielőbb személyesen egyeztethessen a belügyminiszterrel, és jelezték: a javaslatok részletes kidolgozásában, illetve végrehajtásában is készek részt venni.

Egymás után jelezték a problémát

A mostani közös fellépés előzménye, hogy az elmúlt időszakban több baloldali kerületvezető is nyilvánosan beszélt Budapest romló közbiztonságáról.

Baranyi Krisztina néhány nappal ezelőtt arról számolt be, hogy látványosan megnőtt a főváros közterein tartózkodó hajléktalannak tűnő emberek száma. A ferencvárosi polgármester szerint ugyan sokan közülük rendelkeznek lakhatással, de súlyos élethelyzetbe kerültek és olcsó kábítószereket fogyasztanak. Úgy fogalmazott: a jelenség már nem csupán kerületi, hanem fővárosi, sőt országos probléma, ezért segítséget kért Budapest új rendőrfőkapitányától.

Nem sokkal később Pikó András is hasonló problémákról számolt be. A józsefvárosi polgármester szerint a közbiztonság romlása már egész Budapestet érinti, a hagyományos szociálpolitikai eszközök pedig önmagukban nem elegendők a helyzet kezelésére. Beszámolója szerint kábítószer hatása alatt álló fiatalok zaklatják és fenyegetik a lakókat, ezért több rendőrt kérnek a kerületbe az új budapesti rendőrfőkapitánytól.

A témában Jámbor András korábbi országgyűlési képviselő is megszólalt. Szerinte a közösségi oldalakon egyre több lakossági panasz jelenik meg, sokan pedig már attól tartanak, hogy nem érzik biztonságban magukat saját lakókörnyezetükben. Úgy véli, sem a rendőri létszám, sem a szociális és pszichiátriai ellátórendszer jelenlegi állapota nem elegendő a probléma kezeléséhez.

A belső kerületek baloldali vezetőinek mostani közös kezdeményezése azt jelzi, hogy saját értékelésük szerint a fővárosi közbiztonság helyzete már meghaladja az önkormányzatok önálló lehetőségeit, ezért kormányzati beavatkozást sürgetnek.