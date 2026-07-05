Áldatlan állapotok Budapesten a balos polgármesterek a Tisza-kormánytól várják a segítséget
Tarthatatlanok a budapesti közállapotok, egyre több fővárosi polgármester kongatja meg ez ügyben a vészharangot, és követeli a kormány segítségét – számolt be róla az Origo. A portál hangsúlyozta, hogy a hajléktalanok mellett megjelentek a bandákba verődő, és gyakran agresszív drogosok, a kirúgott vagy szállástalan vendégmunkások.
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