Baloldali polgármesterek adnak vészjelzést Budapest közbiztonsága miatt

Jámbor szerint az önkormányzatok önmagukban nem képesek kezelni a problémát, ezért szerinte az államnak is aktív szerepet kell vállalnia. Úgy fogalmazott, hogy az embereknek azonnali segítségre van szükségük ahhoz, hogy ismét biztonságban érezzék magukat saját lakókörnyezetükben.