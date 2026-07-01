pikó andráspolgármesterjózsefvárosjámbor andrásbaranyi krisztinaönkormányzat

Baloldali polgármesterek adnak vészjelzést Budapest közbiztonsága miatt

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Egymás után figyelmeztetnek a budapesti kerületi polgármesterek a főváros romló közbiztonsági helyzetére. Baranyi Krisztina és Pikó András egyaránt arról beszél, hogy a kerületi önkormányzatok önmagukban képtelenek kezelni a közterületeken tapasztalható problémákat, miközben Jámbor András szerint a lakosság egyre nagyobb része fél az utcákon.

Gábor Márton
2026. 07. 01. 19:31
Fotó: Nemeth Andras Peter
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Jámbor szerint az önkormányzatok önmagukban nem képesek kezelni a problémát, ezért szerinte az államnak is aktív szerepet kell vállalnia. Úgy fogalmazott, hogy az embereknek azonnali segítségre van szükségük ahhoz, hogy ismét biztonságban érezzék magukat saját lakókörnyezetükben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Németh András Péter)

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