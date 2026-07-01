Jámbor szerint az önkormányzatok önmagukban nem képesek kezelni a problémát, ezért szerinte az államnak is aktív szerepet kell vállalnia. Úgy fogalmazott, hogy az embereknek azonnali segítségre van szükségük ahhoz, hogy ismét biztonságban érezzék magukat saját lakókörnyezetükben.
Baloldali polgármesterek adnak vészjelzést Budapest közbiztonsága miatt
Egymás után figyelmeztetnek a budapesti kerületi polgármesterek a főváros romló közbiztonsági helyzetére. Baranyi Krisztina és Pikó András egyaránt arról beszél, hogy a kerületi önkormányzatok önmagukban képtelenek kezelni a közterületeken tapasztalható problémákat, miközben Jámbor András szerint a lakosság egyre nagyobb része fél az utcákon.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Németh András Péter)
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