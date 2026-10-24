Kósa Lajos: Kell a Tiszának a figyelemelterelés, még rengeteg embert el fognak vinni
Még számos őrizetbe vételre számít Kósa Lajos, aki szerint a Tisza-kormány figyelemelterelésre használja a korábbi Orbán-kormányok tagjai ellen indított büntetőeljárásokat. A fideszes politikus a Debrecinernek adott nyilatkozatában „látványpékségnek” nevezte a történteket, és kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a gyanúsításokból végül hány esetben születik elmarasztaló ítélet.
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