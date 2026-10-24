A képmutatás élő szobra: Ruff Bálintnak tavaly még nem tetszettek a Gripenek a Kossuth tér fölött, idén már nincs baj velük
A képmutatás csúcsának nevezte Deák Dániel politikai elemző, hogy tavaly még nem tetszett Ruff Bálintnak, hogy október 23-án átrepült három Gripen a Kossuth tér fölött, az idei hét vadászgép produkciója viszont már nem zavarta.
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