Éppen a közbeszerzési értékhatár alatt kapott megbízást egy tiszás vállalkozó cége Ruszin-Szendi Romulusz tárcájától

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Mindössze 155 ezer forinttal a húszmilliós közbeszerzési értékhatár alatt rendelt avatási szablyákat a Ruszin-Szendi Romulusz vezette Honvédelmi Minisztérium (HM) egy olyan vállalkozástól, amelynek tulajdonosa a közösségi médiás tevékenysége alapján a Tisza Párt szimpatizánsa lehet – írta meg az Ellenpólus. A tárca a szablyákra 19 845 000 forintot, porcelánokra pedig 19 989 220 forintot költött, utóbbi összeg mindössze 10 780 forinttal maradt el a közbeszerzési értékhatártól. A lap szerint a két beszerzésnél az értékhatár miatt nem volt szükség közbeszerzési eljárásra.

Pámer Dávid
2026. 10. 24. 10:46
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Informatikai eszközökre és szolgálati jelekre is milliókat költöttek

Az Ellenpólus további két minisztériumi megrendelésről is beszámolt. A szerződésadatbázis alapján a tárca július végéig 11 652 700 forintot fordított számítástechnikai segédanyagokra. A megbízást a Lézerirodatechnika Kft. kapta.

A társaság tulajdonosai Masek György, Csák Csilla, Gelencsér István, valamint a VIKING Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Utóbbi Szalontai Enikő Mária és dr. Márton László József érdekeltségébe tartozik. Emellett a Honvédelmi Minisztérium 6 282 340 forintos megbízást adott a Miticzky Műhely Kft.-nek, amelynek augusztus közepéig szolgálati jeleket kellett leszállítania. 

A budapesti székhelyű, érmegyártással foglalkozó vállalkozás Miticzky Mártához és lányához, Lengyel Franciskához köthető.

Az Ellenpólus által bemutatott négy beszerzés összértéke 57 769 260 forint.

 

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