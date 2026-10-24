Éppen a közbeszerzési értékhatár alatt kapott megbízást egy tiszás vállalkozó cége Ruszin-Szendi Romulusz tárcájától

Informatikai eszközökre és szolgálati jelekre is milliókat költöttek
Az Ellenpólus további két minisztériumi megrendelésről is beszámolt. A szerződésadatbázis alapján a tárca július végéig 11 652 700 forintot fordított számítástechnikai segédanyagokra. A megbízást a Lézerirodatechnika Kft. kapta.
A társaság tulajdonosai Masek György, Csák Csilla, Gelencsér István, valamint a VIKING Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Utóbbi Szalontai Enikő Mária és dr. Márton László József érdekeltségébe tartozik. Emellett a Honvédelmi Minisztérium 6 282 340 forintos megbízást adott a Miticzky Műhely Kft.-nek, amelynek augusztus közepéig szolgálati jeleket kellett leszállítania.
A budapesti székhelyű, érmegyártással foglalkozó vállalkozás Miticzky Mártához és lányához, Lengyel Franciskához köthető.
Az Ellenpólus által bemutatott négy beszerzés összértéke 57 769 260 forint.