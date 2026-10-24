Bús Balázs is üzent a börtönből, imádkozik az 56-os hősökért

A politikus a bejegyzésben megemlékezett szüleiről is. Mint írta, 1956-ban édesapja 22 évesen, esztergomi katonaként a forradalom oldalán állt. A pártba soha nem lépett be. 1956-ban édesanyja 20 évesen túlélte a Kossuth téri AVO-s sortüzet. A pártba soha nem lépett be.

1988-ban 22 évesen beléptem a Fideszbe, hogy véget vessünk az egypártrendszernek, a szabadságot korlátozó önkénynek, a szüleim generációját megnyomorító pártállamnak

– írta Bús Balázs. Visszaemlékezett arra is, amikor 1986-ban, 40 évvel ezelőtt a ceglédi laktanya politikai tisztje és a katonai elhárítás szerette volna hamis vallomásra rákényszeríteni, nekik sem sikerült. Mint írta, 2026-ban 60 évesen pedig politikai foglya lett a visszatérő bolsevik gyűlöletnek és hatalomnak.

1956 után a szegedi Csillag börtönben kivégezték Magyar Péter szellemi elődei, Kováts József vértanút. Ezek között a falak között imádkozom értük, és azokért a forradalmárokért is, akiket szintén az ’56-os szabadságharc megtorlásaként elítéltek és a Csillagba zártak. Áldott legyen emlékük

Fogalmazott Bús Balázs, aki ezután idézett Pál apostol korinthusiaknak írott második leveléből is:

„Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak;

bizonytalanságban vagyunk, de nem esünk kétségbe;

üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk;

földre terítenek, de el nem veszünk.”

Esterházy Jánost idézve pedig azt írta, „Mindenért hálát adok, még az elhurcolásomért is, mert általa kerültem közelebb Istenhez”.