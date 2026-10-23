„Ünnepeltetek a kommunista tömeggyilkost felmentő bábbal?” – népharag zúdult a kormányra az emlékülés résztvevői miatt
Nem mindenkinek tetszettek a parlamenti emlékülés résztvevői. A Magyarország Kormánya Facebook-oldalon rengetegen kifogásolták Ursula von der Leyen jelenlétét, de Baka András államfő felszólalását is dühösen fogadták.
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