Már a hívei sem hallgatták végig Magyar Pétert + videó
Újabb felvétel került elő Magyar Péter október 23-i beszédéről: a videón az látható, hogy miközben a Tisza Párt elnöke a színpadon beszél, több résztvevő is elindul a Kossuth térről. A felvételt Bohár Dániel osztotta meg a közösségi oldalán.
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