A szabadságharcosok helyett az Európai Unióról szólt az Országgyűlés díszülése

Az államfő külön kitért az 1956-os forradalom nemzetközi jelentőségére, és hangsúlyozta a külföldi nemzetek szolidaritásának fontosságát. Mint mondta, hetven év után a magyaroknak a köszönet szavait is ki kell mondaniuk azoknak az országoknak, amelyek befogadták a forradalom után külföldre menekülő magyarokat.

Von der Leyen: a szovjetek féltek a szabadság terjedésétől

Baka András után Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke lépett a pulpitushoz. Beszéde első részében a szovjet megtorlás kegyetlenségéről, majd a szabadság és a demokrácia jelentőségéről beszélt.

Von der Leyen azt a kérdést tette fel, miért léptek fel a szovjetek hetven évvel ezelőtt ilyen brutálisan és könyörtelenül a magyarokkal szemben.

A bizottsági elnök szerint a válasz egyszerű: féltek. Féltek azoktól az emberektől, akiknek állítólag a nevében léptek fel, és attól is, hogy ha a magyar emberek győzedelmeskednek, akkor a demokrácia iránti vágy más országokban is elterjed. Von der Leyen szerint az elnyomás csak újabb elnyomással tartható fenn, miközben a szabadság gyorsan terjedő futótűz.

A történelmi eseményekből kiindulva az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a történelem nem egyenes út, és minden generációnak újra meg kell küzdenie azért, hogy megújítsa saját szabadságát, illetve energiával töltse meg a demokratikus intézményeket.

A beszédben megjelent a magyar választás eredménye is

Von der Leyen ezt követően már a jelenlegi magyar politikai helyzetre tért át. Azt mondta, hat hónappal ezelőtt a magyar emberek egy új fejezetre szavaztak, hogy változtassanak az addigiakon.

Az Európai Bizottság elnöke szerint

a választáson a magyar emberek nyolcvan százaléka a változásra szavazott, és ezt minden idők egyik legmagasabb részvételi arányaként értékelte a kommunista időszak óta.

A választás estéjét is felidézte, amikor szerinte az emberek az utcára vonultak, idegenek ölelték meg egymást, és spontán ünneplésben tört ki a város. Von der Leyen ezt az 1956-os eseményekkel is összekapcsolta. Arról beszélt, hogy azon a helyen, ahol hetven évvel korábban magyarok vonultak fel és vesztették életüket a demokráciáért, a közelmúltban már ünneplő emberek táncoltak.