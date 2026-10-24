Kínos: ezért nem jöttek el az állami ünnepre a külföldi vezetők

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Miközben április óta mindenhol arról beszélt Magyar Péter, hogy Magyarországra hívja a világ vezetőit az 1956-os ünnepségre, most kiderült, hogy későn küldték ki a meghívókat, és a kommunikáció sem volt feszültségektől mentes. Kínos bakik sora miatt nem jöttek el a külföldi vezetők az október 23-i megemlékezésre.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 24. 12:59
Magyar Péter Fotó: Polyák Attila

Diplomáciai feszültségek

Magyar Péternek a Franciaországban történt zavargásokat a migrációval összekapcsoló kijelentései is hozzájárulhattak ahhoz, hogy Macron végül nem vesz részt a megemlékezésen. 

„Ha látjuk ezt az értelmetlen pusztítást és indokolatlan erőszakot, talán most már mindenki számára világos, miért képvisel Magyarország a lehető legkeményebb álláspontot a migrációval szemben” – írta Magyar múlt vasárnap egy közösségi médiás bejegyzésben, amelyet Magyarországon és Franciaországban is sokan bíráltak.

Másnap Franciaország budapesti nagykövetsége bejelentette, hogy Macron nem jön el az ünnepségre, és hozzátette: a látogatása soha nem is volt hivatalosan megerősítve.

Macron szerdán „ostoba megjegyzéseknek” nevezte azoknak a külföldi vezetőknek a nyilatkozatait, akik a migrációval hozzák összefüggésbe a zavargásokat. Magyaron kívül Donald Trump amerikai elnök és Donald Tusk is hasonlóan fogalmazott.

Magyart Zelenszkij meghívása miatt is bírálatok érték. Bár az uniós csúcson Brüsszelben Zelenszkij nyitottnak mutatkozott arra, hogy Budapestre látogasson, Magyar Péter néhány nappal később már igyekezett kisebbíteni ennek esélyét – hiába mondott korábban mást. Zelenszkij tanácsadója, Dmitro Litvin is visszautasította a kijelentéseket.

Ukrajnát a megemlékezésen a parlament elnöke képviselte. 

Az ukrán elnöki hivatal közölte, hogy az ő látogatását önállóan szervezték, és nem Zelenszkij részvételének pótlására szolgál.

Hegedűs Dániel, az Institut für Europäische Politik igazgatóhelyettese a Euronews-nak nyilatkozva arról beszélt, hogy Magyar Péter nyilvános megszólalásai nem segítették a megemlékezés előkészítését.

Ezeket a közösségimédia-megjelenéseket úgy is lehet értelmezni, mint beavatkozást a francia belpolitikába, és nyilvánvalóan nem könnyítették meg Macron látogatását 

– mondta.

Hozzátette, hogy Magyar Zelenszkij meghívására adott válasza, miszerint mindenkit meghívtak, azt az üzenetet küldi a partnereknek, hogy „stratégiai szempontból mindegy, eljönnek-e vagy sem”.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)

Október 23Ursula von der LeyenMagyar PéterSzóljon hozzá!

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