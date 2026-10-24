1956 emlékezete nem válhat a napi politikai küzdelmek eszközévé

Lomnici értékelése szerint a Tisza-kormány az 1956-os örökséget saját európai integrációs irányvonalával és Orbán Viktor bírálatával kapcsolja össze, miközben a nemzeti oldal a forradalom függetlenségi örökségét a mai szuverenitási kérdésekkel állítja párhuzamba.

Légtérkorlátozás: biztonsági intézkedés vagy túlterjeszkedés?

A pénteki események kapcsán szóba került a légtérkorlátozás kérdése is. Ifjabb Lomnici Zoltán szerint a hatályos szabályozás alapján a légtérhasználat korlátozásának lehet helye többek között kiemelten védett személyek védelme, különösen kockázatos rendezvények biztosítása és a közrend fenntartása érdekében.

A jogász egy 1998-as kormányrendeletre hivatkozva azt mondta:

meghatározott biztonsági szervek kezdeményezésére a légiközlekedési hatóság korlátozhatja a szükséges légtér igénybevételét.

Hozzátette, hogy a légiközlekedésről szóló törvény és a kapcsolódó szabályozás alapján az intézkedés célja a légiközlekedés biztonságának fenntartása és a potenciális veszélyek megelőzése. Lomnici szerint azonban a pénteki intézkedések alkalmazásának módja már arányossági kérdéseket is felvethet. Emlékeztetett, a Bem téri Fidesz-rendezvény környezetében a HírTV drónjának felszállását is akadályozták, miközben a kormányzati rendezvény felett Gripenek repültek el.

A jogász szerint ezért azt is vizsgálni kell, hogy a korlátozás pontosan milyen területre és milyen célból vonatkozott, illetve valóban szükséges volt-e annak kiterjesztése az ellenzéki rendezvény légi dokumentálására.

Súlyos következménye is lehet a korlátozás megszegésének

A légtérkorlátozás megszegése ugyanakkor nem pusztán adminisztratív kérdés – hangsúlyozta. Engedély nélküli repülés, különösen drón használata esetén szabálysértési, illetve súlyosabb esetben büntetőjogi következmények is felmerülhetnek.

A lehetséges jogkövetkezmények között bírság, a légijármű lefoglalása vagy a repülés azonnali megszüntetése is szerepelhet, míg a légiközlekedés biztonságának veszélyeztetése súlyosabb eljárást is maga után vonhat.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint ugyanakkor éppen ezért fontos, hogy a korlátozások világos jogalapon, megfelelően meghatározott területi és időbeli keretek között, valamint az arányosság követelményének megfelelően történjenek.