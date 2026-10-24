1956 emlékezete nem válhat a napi politikai küzdelmek eszközévé

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az alkotmányjogász szerint az idei október 23-i megemlékezéseken élesen ütköztek egymással az 1956-os forradalom értelmezései, miközben a légtérkorlátozások alkalmazása kapcsán is jogi és arányossági kérdések merülnek fel

Gábor Márton
2026. 10. 24. 5:40
Fotó: Mirkó István

Lomnici értékelése szerint a Tisza-kormány az 1956-os örökséget saját európai integrációs irányvonalával és Orbán Viktor bírálatával kapcsolja össze, miközben a nemzeti oldal a forradalom függetlenségi örökségét a mai szuverenitási kérdésekkel állítja párhuzamba.

Légtérkorlátozás: biztonsági intézkedés vagy túlterjeszkedés?

A pénteki események kapcsán szóba került a légtérkorlátozás kérdése is. Ifjabb Lomnici Zoltán szerint a hatályos szabályozás alapján a légtérhasználat korlátozásának lehet helye többek között kiemelten védett személyek védelme, különösen kockázatos rendezvények biztosítása és a közrend fenntartása érdekében.

A jogász egy 1998-as kormányrendeletre hivatkozva azt mondta: 

meghatározott biztonsági szervek kezdeményezésére a légiközlekedési hatóság korlátozhatja a szükséges légtér igénybevételét. 

Hozzátette, hogy a légiközlekedésről szóló törvény és a kapcsolódó szabályozás alapján az intézkedés célja a légiközlekedés biztonságának fenntartása és a potenciális veszélyek megelőzése. Lomnici szerint azonban a pénteki intézkedések alkalmazásának módja már arányossági kérdéseket is felvethet. Emlékeztetett, a Bem téri Fidesz-rendezvény környezetében a HírTV drónjának felszállását is akadályozták, miközben a kormányzati rendezvény felett Gripenek repültek el.

A jogász szerint ezért azt is vizsgálni kell, hogy a korlátozás pontosan milyen területre és milyen célból vonatkozott, illetve valóban szükséges volt-e annak kiterjesztése az ellenzéki rendezvény légi dokumentálására.

Súlyos következménye is lehet a korlátozás megszegésének

A légtérkorlátozás megszegése ugyanakkor nem pusztán adminisztratív kérdés – hangsúlyozta. Engedély nélküli repülés, különösen drón használata esetén szabálysértési, illetve súlyosabb esetben büntetőjogi következmények is felmerülhetnek.

A lehetséges jogkövetkezmények között bírság, a légijármű lefoglalása vagy a repülés azonnali megszüntetése is szerepelhet, míg a légiközlekedés biztonságának veszélyeztetése súlyosabb eljárást is maga után vonhat.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint ugyanakkor éppen ezért fontos, hogy a korlátozások világos jogalapon, megfelelően meghatározott területi és időbeli keretek között, valamint az arányosság követelményének megfelelően történjenek.

„A múltat nem lehet teljesen kiszakítani a jelenből”

Lomnici Zoltán szerint az 1956-os emlékezet akkor válik aktuálpolitikai eszközzé, amikor a történelmi eseményeket már közvetlenül a jelenlegi politikai hatalom legitimálására vagy ellenfeleinek delegitimálására használják.

Értékelése szerint 

Magyar Péter beszédében 1956 közvetlenül összekapcsolódott Orbán Viktorral és a kormány politikájának bírálatával. A közjogász úgy látja, ezzel az ünnep történelmi jelentősége részben a jelenlegi politikai küzdelem keretei közé került.

A Bem téri megemlékezésen Bóka János ezzel szemben arról beszélt, hogy „nincs szabadság függetlenség nélkül”, és azt hangsúlyozta: Magyarország csak független országként lehet szabad. A frakcióvezető szerint 1956 azt üzente a későbbi nemzedékeknek, hogy a szabadság a legnagyobb érték, és Magyarországnak meg kell maradnia függetlennek, szabadnak és magyarnak.

A megemlékezésen Áder János volt köztársasági elnök Fekete István 1956. november 4-én írt leveléből idézett, amelyben az író a forradalom fiatal hőseit és a történelmet megfordító szabadságvágyat állította a középpontba.

Lomnici szerint az idei évforduló egyik legfontosabb kérdése éppen az lehet, hogy a politikai oldalak képesek-e az 1956-os örökséget a napi politikai konfliktusokon túlmutató nemzeti örökségként kezelni. Az évforduló ugyanis – mint fogalmazott – nemcsak a múltról, hanem arról is szól, milyen jelentést tulajdonít a jelen Magyarország szabadságának és függetlenségének.

Borítókép: A Fidesz megemlékezése (Fotó: Mirkó István)

 

Magyar Péterifjabb lomnici zoltánforradalomorbán viktorSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekgerő ernő

Sajátjai is rettegték

Pilhál György avatarja

Gerő Ernő fellépését még a Budapesten tartózkodó szovjet vezetők (Szuszlov és Mikojan) is elítélték. Két napra rá le is vették a párt éléről, október 28-án pedig Moszkvába menekítették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu