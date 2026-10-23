Bóka János: Meg tudunk maradni függetlennek, szabadnak és magyarnak – élőben a Fidesz megemlékezéséről

Áder János a Fidesz október 23-i rendezvényén (Fotó: Fidesz)

Áder kitért arra is, hogy az 1956-os megemlékezések két napra koncentrálnak, október 23-ra és november 4-re, és kevesebb figyelem jut a több napnak. Leszögezte, hogy a kommunista párt semmit nem vett észre abból, ami egy nap alatt történt Magyarországon. A korábbi köztársasági elnök rámutatott, hogy a hatalom megtartása érdekében 5 szovjet hadosztályt, 32 ezer katonát és 1130 harckocsit mozgósítottak a felkelés elfojtására, miközben egyetlen nap alatt a békés tüntetőkből szabadságharcosok váltak.

Egyetlen nap elég volt, hogy a megalázott polgárokból tüntetők, a békés tüntetőkből felkelők, a felkelőkből forradalmárok, a forradalmárokból pedig szabadságharcosok legyenek

– tette hozzá.

Áder a beszédében részletesen ismertette az október 23-a és november 4-e közötti napok eseményeit. Többek között felidézte a hetven halottak követelő október 25-i Kossuth téri ÁVH-sortüzet, valamint az október 26-i vidéki mészárlásokat. Ezután a volt államfő úgy vélekedett, hogy 1956. október 23-a a világ minden országában a szabadság jelképévé vált. Kiemelte, hogy évekkel 1956 után John F. Kennedy, egykori amerikai elnök is tisztelettel adózott a magyar forradalom emléke előtt.

Szabad országban nem akarják felszámolni az ellenzéket

Bóka János a beszédében felidézte, hogy hetven éve a szabadság vágya hozta a fiatalokat a Bem szoborhoz, ezért vannak most ők is itt. A Fidesz frakcióvezetője elmondta, hogy üzenni akarnak a jövőnek:

ne feledjék, milyen nagy dolog a szabadság.

Megjegyezte, hogy az önkényt ismerik és felismerik, majd azt javasolta, hogy tegyék fel a kérdést: mit jelent valójában szabadnak lenni? Majd azt tanácsolta, hogy ne hagyják azt, hogy a zsarnokság mondja meg, hogy mit jelent szabadnak lenni.

Meg akarunk maradni magyaroknak, a szabadság nemzetének

– szögezte le.

Mint mondta, a forradalom dicsőséges két hete megmutatta, hogy a magyar nemzet erős kötelék és csak magyarként lehetünk szabadok. Bóka szerint a történelem azt tanítja, hogy a szabadságunkért mindig meg kellett harcolnunk, ahogy most is. Ugyanis a szabadságnak mindig vannak ellenségei, majd az NVVH-ra utalva példaként említve, hogy szabad országban nem állítanak fel politikai rendőrséget. Emellett a frakcióvezető szerint szabad országban nem akarják felszámolni az ellenzéket és újra egypártrendszert építeni.