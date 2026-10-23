Régi hagyomány esett áldozatául Magyar Péter diplomáciai ámokfutásának

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Évek óta ingyenesen lehetett meglátogatni október 23-án az Országházat, ám a Tisza Párt idén kisajátította a parlament épületét. Emiatt idén elmarad a Nyitott Parlament program, ami az utóbbi években nagy népszerűségnek örvendett.

Máté Patrik
2026. 10. 23. 11:30
A Tisza Párt kisajátította az Országházat Fotó: Vémi Zoltán

De korábban azt is belebegtette a kormányfő, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, de akár Donald Trump amerikai elnök vagy alelnöke, JD Vance is Magyarországra látogathat okóber 23-án, ám ez végül nem történt meg. Megjegyzendő, hogy Vance még a választási kampány hajrájában járt hazánkban Orbán Viktor akkori miniszterelnök invitálására.

Legfőbb szövetségese is cserben hagyta Magyar Pétert

A legnagyobb név Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke lesz, aki a hivatalos bejelentés szerint beszédet is mond az ünnepségen. A látogatás nem meglepő, hiszen a választási kampányban folyamatosan kiállt Magyar Péter mellett, míg az utóbbi években többször is fenyegetően lépett fel az Orbán-kormány politikájával szemben. 

Ugyanakkor ritkaság, hogy külföldi politikusok mondjanak beszédet hazánk nemzeti ünnepein. Legutóbb ilyenre 2022. március 15-én volt példa, amikor az egyesült baloldal kampányrendezvényén Donald Tusk akkori lengyel ellenzéki vezető szólalt fel.

Érdekesség, hogy Tusk immár lengyel miniszterelnökként Magyar Péter legszorosabb európai szövetségese. 

A kampányban többször is nyíltan kiállt a Tisza vezére mellett, Magyar Péternek az első kormányfői útja pedig Varsóba vezetett. Ennek ellenére nincs hír arról, hogy Tusk hazánkba látogatna október 23-án.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Vémi Zoltán)

 

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