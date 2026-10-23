Magyar Péter számára hatalmas diplomáciai fiaskó az 1956-os forradalom évfordulója

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A héten lapunk kereste a Miniszterelnökséget, valamint Ukrajna budapesti nagykövetségét, hogy megtudjuk: Volodimir Zelenszkij elfogadta-e a meghívást, azonban cikkünk elkészültéig nem kaptunk választ egyik helyről sem.

Ám minden jel arra mutat, hogy az ukrán elnök is távol marad az 1956-os forradalom állami ünnepségétől.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök (DPK) hétvégi, Lakitelken tartott rendezvényén úgy vélekedett, hogy „Zelenszijnek több esze van, mint a meghívónak, és nem jön el”.

Mégsem jön Budapestre Emmanuel Macron

Magyar Péter egy komoly diplomáciai hibát is vétett az október 23-i meghívások kapcsán, ugyanis a múlt héten a politikai bölcsőjének, a Partizánnak adott interjúban tudatta, hogy Macron hazánkba érkezik az október 23-i ünnepségre. Miközben a francia elnöki hivatal részéről addig semmilyen hivatalos megerősítés nem érkezett arról, hogy Macron valóban Budapestre érkezne. Ezen a héten a Telex megkeresésére Franciaország budapesti nagykövetsége pedig tudatta: a francia elnök nem vesz részt az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezendő állami ünnepségen.

Netanjahut meghívta, majd megfenyegette Magyar Péter

Macron mellett várhatóan Benjamin Netanjahu és Recep Tayyip Erdogan sem érkezik Budapestre, akiknek a meghívását Magyar Péter már tavasszal bejelentette. Az izraeli miniszterelnök meghívása szintén diplomáciai botrányt okozott, ugyanis néhány nappal azután, hogy Budapestre invitálta, Magyar Péter kijelentette:

Ha egy ország tagja az ICC-nek (Nemzetközi Büntetőbíróság – a szerk.), és olyan ember érkezik a területére, akit a bíróság köröz, azt őrizetbe veszik.

Két évvel ezelőtt a Nemzetközi Büntetőbíróság Netanjahu ellen elfogatóparancsot adott ki, aminek értelmében az izraeli kormányfőt letartóztatás fenyegeti. Mint ismert, egy éve az Orbán-kormány kezdeményezte hazánk kilépését az ICC-ből, amit azzal indokoltak, hogy a testület politikai bírósággá vált. Ennek egyik példájaként pedig éppen a Netanjahu elleni elfogatóparancsot nevezték meg. A kormányváltás után viszont a Tisza egyik első lépéseként döntött arról, hogy Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja marad.