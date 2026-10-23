Magyar Péter számára hatalmas diplomáciai fiaskó az 1956-os forradalom évfordulója

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Rengeteg külföldi állam- és kormányfőt hívott meg Magyar Péter az 1956-os forradalom 70. évfordulóján tartandó állami ünnepségre. Azonban kikosarazták a miniszterelnököt, ugyanis hivatalban lévő vezetők közül vélhetően csak Moldova elnöke és Szerbia miniszterelnöke érkezik Budapestre. Emellett valószínűleg kudarcba fulladt a kormányfő követelése, hogy a magyar és külföldi cégek járuljanak hozzá az állami ünnepség megszervezéséhez.

Máté Patrik
2026. 10. 23. 5:10
Kudarcosra sikerült az október 23-i állami ünnepség megszervezése Fotó: Vémi Zoltán
Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) and Hungary's Prime Minister Peter Magyar shake hands ahead of a round table as part of a European Union summit at the EU headquarters in Brussels on October 16, 2026. EU leaders headed to Brussels on October 15, 2026, for their biggest clash yet over the blocs next long-term budget, as they race to lock in a deal before next years French presidential election. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
(Fotó: AFP)

A héten lapunk kereste a Miniszterelnökséget, valamint Ukrajna budapesti nagykövetségét, hogy megtudjuk: Volodimir Zelenszkij elfogadta-e a meghívást, azonban cikkünk elkészültéig nem kaptunk választ egyik helyről sem.

Ám minden jel arra mutat, hogy az ukrán elnök is távol marad az 1956-os forradalom állami ünnepségétől.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök (DPK) hétvégi, Lakitelken tartott rendezvényén úgy vélekedett, hogy „Zelenszijnek több esze van, mint a meghívónak, és nem jön el”.

Mégsem jön Budapestre Emmanuel Macron

Magyar Péter egy komoly diplomáciai hibát is vétett az október 23-i meghívások kapcsán, ugyanis a múlt héten a politikai bölcsőjének, a Partizánnak adott interjúban tudatta, hogy Macron hazánkba érkezik az október 23-i ünnepségre. Miközben a francia elnöki hivatal részéről addig semmilyen hivatalos megerősítés nem érkezett arról, hogy Macron valóban Budapestre érkezne. Ezen a héten a Telex megkeresésére Franciaország budapesti nagykövetsége pedig tudatta: a francia elnök nem vesz részt az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezendő állami ünnepségen.

Netanjahut meghívta, majd megfenyegette Magyar Péter

Macron mellett várhatóan Benjamin Netanjahu és Recep Tayyip Erdogan sem érkezik Budapestre, akiknek a meghívását Magyar Péter már tavasszal bejelentette. Az izraeli miniszterelnök meghívása szintén diplomáciai botrányt okozott, ugyanis néhány nappal azután, hogy Budapestre invitálta, Magyar Péter kijelentette:

Ha egy ország tagja az ICC-nek (Nemzetközi Büntetőbíróság – a szerk.), és olyan ember érkezik a területére, akit a bíróság köröz, azt őrizetbe veszik.

Két évvel ezelőtt a Nemzetközi Büntetőbíróság Netanjahu ellen elfogatóparancsot adott ki, aminek értelmében az izraeli kormányfőt letartóztatás fenyegeti. Mint ismert, egy éve az Orbán-kormány kezdeményezte hazánk kilépését az ICC-ből, amit azzal indokoltak, hogy a testület politikai bírósággá vált. Ennek egyik példájaként pedig éppen a Netanjahu elleni elfogatóparancsot nevezték meg. A kormányváltás után viszont a Tisza egyik első lépéseként döntött arról, hogy Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja marad.

Nem ért célt a miniszterelnök követelőzése

Az augusztusi hőség közepette Magyar Péter szinte napi rendszerességgel jelentkezett Paksról, hogy az abszolút filmszínház legújabb felvonásaként politikai showműsort csináljon az atomerőmű helyzetéből. Az egyik ilyen alkalom meghökkentő fordulatot vett, amikor a kormányzati hiányosságokról azzal igyekezett elterelni a figyelmet a miniszterelnök, hogy felszólította a magyar kis- és nagyvállalatokat, valamint a Magyarországon működő nemzetközi cégeket, hogy járuljanak hozzá az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulójára tervezett megemlékezésekhez.

Arról azonban nem beszélt, hogy mekkora hozzájárulást vár el a cégektől, ahogy azt sem részletezte, mennyibe kerül majd az október 23-i rendezvény. Már akkor egyértelmű volt, hogy Magyar Péter ötlete rendkívül aggályos, amikor azokat szólítja fel adományozásra, akik egyébként állami támogatásokra pályáznak, és közbeszerzéseken indulnak. Emiatt felmerülhet a cégek részéről, hogy ha nem adományoznak, vagy nem a megfelelő összeget ajánlják fel, annak később hátrányos következményei lehetnek számukra.

Lapunk még a múlt héten kérdésekkel fordult a Miniszterelnökséghez, hogy megtudjuk:

  • Érkeztek felajánlások a kormányfő kérésére?
  • Ha igen, ez mekkora összeget tesz ki az állami ünnepség költségeiből?
  • A felajánlók részesülnek-e valamilyen ellenszolgáltatásban?

Azonban nem kaptunk választ. Mindez azt jelentheti azt, hogy

a miniszterelnök akciója kudarcba fulladt.

Ezt erősíti az is, hogy Magyar Péter a héten már azzal büszkélkedett a Facebookon, hogy a korábbiaknál sokkal olcsóbb volt idén az állami programok megszervezése.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Vémi Zoltán)

 

Magyar PéterbudapestOktóber 23ursula von der leyenminiszterelnökSzóljon hozzá!

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