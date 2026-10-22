Orbán Viktornak volt igaza? Brüsszelben rájöttek, hogy mégiscsak tárgyalni kell Putyinnal
Hirtelen nagyon fontossá vált a párbeszéd az Európai Unió számára, miután a brüsszeli elit kénytelen volt szembesülni a valósággal: a fejük felett születhet meg az ukrajnai béke. A Politico részletes beszámolója szerint az európai kormányok körében pánikszerű felismerés indult el, és most gőzerővel keresik azt a vezetőt, aki képes lenne közvetlenül tárgyalóasztalhoz ülni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
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