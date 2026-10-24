Orbán Viktor: Szabadság nélkül nincs igazság + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Schmidt Mária beszédéből tett közzé egy részletet a Fidesz elnöke közösségi oldalán. A történészprofesszor arról beszélt, hogy ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak.

Gidró Kriszta
2026. 10. 24. 9:41
A Fidesz elnöke a forradalom hőseire emlékezett Forrás: Facebook / Orbán Viktor
FIDESZ központi megemlékezés
FIDESZ központi megemlékezés
1/16

Nem vagytok egyedül! Nem feledjük '56 hőseit

– közölte. Schmidt Mária azt is mondta, tanuljuk meg tőlük, hogy a hazaszeretet az a hit, hogy egy mainál jobb jövőt építhetünk közösen, hogy örökségünk legbecsesebb része az a tudás, hogy ha kell, egyszerre ver minden magyar szíve, a közös szívdobbanások kapcsolnak össze bennünket.

Schmidt Mária Fidesz 56'os ünnepség
Fotó: Mirkó István

Dicsőség a hősöknek, és ne felejtsék, ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak

– jelentette ki végül.

Mint megírtuk, a Fidesz nem vett részt az állami ünnepségen. Azt közölték, „Mi október 23-án ’56 hőseire emlékezünk. Azokra, akik életüket adták Magyarország függetlenségéért. Áldozatuk előtt hajtunk fejet, és a magyar emberek szabadságát ünnepeljük. Ezt nem tudjuk megtenni olyan miniszterelnökkel, aki egész tevékenységét a magyar emberek végletes megosztására építi, aki karhatalmi erővel egypártrendszert épít, és aki a legsötétebb kommunista időket idéző új ÁVH-t rászabadította a társadalomra” – írták.

Nem tudjuk 1956-ot ünnepelni a forradalmárok hóhérait védő bíróval, Baka Andrással, sem pedig a hazánk függetlensége és önállósága ellen dolgozó Ursula von der Leyennel

– tették hozzá.

A Nemzet Zászlója
1/15

A Fidesz előbb részt vett a Nemzet Zászlója meneten. Az 1848 méteres piros-fehér-zöld zászlót a 400 méteres székely zászló idén is követte. Az 56 Lángja Alapítvány közleménye szerint a jelkép a magyar nemzeti összetartozást, a történelmi hagyományok tiszteletét és a határokon átívelő közös emlékezetet fejezi ki. A zászlómenet a budai Duna-parton, a Gellért-hegy alatt, az 1956-os forradalom történetéhez szorosan kapcsolódó két helyszín között haladt.

 

orbán viktorterror háza múzeumschmidt máriaSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektiszás

Nézegessen tiszás provokátorokat!

Bayer Zsolt avatarja

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu