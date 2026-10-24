Orbán Viktor: Szabadság nélkül nincs igazság + videó

Nem vagytok egyedül! Nem feledjük '56 hőseit

– közölte. Schmidt Mária azt is mondta, tanuljuk meg tőlük, hogy a hazaszeretet az a hit, hogy egy mainál jobb jövőt építhetünk közösen, hogy örökségünk legbecsesebb része az a tudás, hogy ha kell, egyszerre ver minden magyar szíve, a közös szívdobbanások kapcsolnak össze bennünket.

Fotó: Mirkó István

Dicsőség a hősöknek, és ne felejtsék, ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak

– jelentette ki végül.

Mint megírtuk, a Fidesz nem vett részt az állami ünnepségen. Azt közölték, „Mi október 23-án ’56 hőseire emlékezünk. Azokra, akik életüket adták Magyarország függetlenségéért. Áldozatuk előtt hajtunk fejet, és a magyar emberek szabadságát ünnepeljük. Ezt nem tudjuk megtenni olyan miniszterelnökkel, aki egész tevékenységét a magyar emberek végletes megosztására építi, aki karhatalmi erővel egypártrendszert épít, és aki a legsötétebb kommunista időket idéző új ÁVH-t rászabadította a társadalomra” – írták.

Nem tudjuk 1956-ot ünnepelni a forradalmárok hóhérait védő bíróval, Baka Andrással, sem pedig a hazánk függetlensége és önállósága ellen dolgozó Ursula von der Leyennel

– tették hozzá.