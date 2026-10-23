Magyar Péter: Magyarország különutak helyett megbízható szövetséges akar lenni

A miniszterelnök szerint 1956-ban a magyarok a szabad, demokratikus Európát választották. Hozzátette: Magyarország különutak helyett megbízható szövetséges akar lenni, amely „emelt fővel ül az asztalnál”. Magyar Péter beszédében arról is beszélt, hogy a megszerzett hatalmat nem fogják a magyar emberek ellen használni.

A társadalmi problémákat is a szabadság részének nevezte

Magyar Péter a szabadság fogalmát nem kizárólag nemzeti és külpolitikai értelemben határozta meg. Beszédében szóba kerültek a kórházban hagyott csecsemők és a bántalmazott nők is. A miniszterelnök szerint a szabadság azt is jelenti, hogy az állam megfelelő védelmet nyújt a kiszolgáltatott embereknek, az állami intézmények pedig az állampolgárokért dolgoznak.

Orbán Viktorra is kitért

A beszéd egyik legközvetlenebb politikai üzenetében Magyar Péter Orbán Viktorra is utalt. A volt miniszterelnök az idei október 23-át Párizsban tölti, miközben Magyar Péter szerint az ’56-os örökség arra is figyelmezteti a mindenkori magyar vezetőket, hogy saját hatalmukat nem helyezhetik az ország szabadsága elé.

Aki egy agresszort menteget vagy idegen birodalmaknak rendelné alá a nemzetet, az semmit sem ért 1956 üzenetéből, legyen az Budapesten vagy egy párizsi teraszon

– fogalmazott Magyar Péter.