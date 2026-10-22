Az 1956-os forradalom szimbolikus helyszínén tartja megemlékezését a Fidesz
Mindenkit vár a budapesti Bem térre a Fidesz, ahol az ellenzéki párt az 1956-os rendezvényét fogja tartani. A megemlékezésen felszólal Áder János, Schmidt Mária, valamint Bóka János is.
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