„1956 öröksége kötelez” – itt a Fidesz válasza Magyar Péternek, miért nem az ő beszédére mennek
A Fidesz közleményében válaszolt Magar Péter miniszterelnöknek, aki azt kérte számon az ellenzéki frakción, hogy miért nem a Tisza Párt október 23-i rendezvényére mennek el, ahelyett, hogy megtartanák sajátjukat a Bem raktparton. Cikkünkben a Fidesz-frakció közleményét közöljük.
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