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Nem jönnek el a Magyar Péter ünnepségére a külföldi kormányfők

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Bár a nemzetközi elit meghívása nagyszabású diplomáciai sikert ígért, a valóság gyorsan kopogtatott a Tisza-kormány ajtaján. A 1956-os megemlékezésre meghívott igazán fontos külföldi nevek vagy nem fogadták el, vagy az utolsó pillanatban visszamondták a részvételt, így a hazai politikai vezetésnek be kell érnie másodvonalbeliekkel.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 22. 8:59
Fotó: Havran Zoltán

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a budapesti Bem téren tartja a Fidesz az 1956-os forradalom 70. évfordulóján az október 23-i rendezvényét. Mint írták, az ünnepséget 14 órától tartják, amelyen felszólal Áder János korábbi köztársasági elnök, Schmidt Mária történészprofesszor és Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője is. 

Tisza-kormányTisza PártMagyar Péter

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Bánó Attila
idezojelekMagyar Péter

A tiszásokból nem lesz­nek pesti srácok

Bánó Attila avatarja

Magyar Péterék a lyukas zászló lengetésével lényegében azt üzenik, hogy ők olyanok, mint a pesti srácok, akik bátran harcoltak a diktatúra ellen. Ez az „üzenet” azonban rettentően sántít.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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