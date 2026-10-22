Ahogy arról lapunk is beszámolt, a budapesti Bem téren tartja a Fidesz az 1956-os forradalom 70. évfordulóján az október 23-i rendezvényét. Mint írták, az ünnepséget 14 órától tartják, amelyen felszólal Áder János korábbi köztársasági elnök, Schmidt Mária történészprofesszor és Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője is.
Nem jönnek el a Magyar Péter ünnepségére a külföldi kormányfők
Bár a nemzetközi elit meghívása nagyszabású diplomáciai sikert ígért, a valóság gyorsan kopogtatott a Tisza-kormány ajtaján. A 1956-os megemlékezésre meghívott igazán fontos külföldi nevek vagy nem fogadták el, vagy az utolsó pillanatban visszamondták a részvételt, így a hazai politikai vezetésnek be kell érnie másodvonalbeliekkel.
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