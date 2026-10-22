Nem jönnek el a Magyar Péter ünnepségére a külföldi kormányfők

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a budapesti Bem téren tartja a Fidesz az 1956-os forradalom 70. évfordulóján az október 23-i rendezvényét. Mint írták, az ünnepséget 14 órától tartják, amelyen felszólal Áder János korábbi köztársasági elnök, Schmidt Mária történészprofesszor és Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője is.