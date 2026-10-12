Megvan, hol tartja a Fidesz az október 23-i ünnepségét
Schmidt Mária, Áder János, valamint Bóka János is felszólal a Fidesz október 23-i ünnepségén, amelyet 14 órától tartanak a budapesti Bem téren.
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