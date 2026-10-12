Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Orbán Viktor esti bejelentésére figyelhet az ország – erről beszélhet a volt kormányfő
Fél évvel a választás után Magyarország helyzetéről és a jobboldal állapotáról is beszél Orbán Viktor a HírTV hétfő esti műsorában. A volt miniszterelnök Facebook-bejegyzésében hívta fel a figyelmet a beszélgetésre, amelyben a kormány gazdaságpolitikája és a korábbi kampányban megfogalmazott figyelmeztetések is szóba kerülhetnek.
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