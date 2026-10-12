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Orbán Viktor esti bejelentésére figyelhet az ország – erről beszélhet a volt kormányfő

Orbán Viktor esti bejelentésére figyelhet az ország – erről beszélhet a volt kormányfő

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Fél évvel a választás után Magyarország helyzetéről és a jobboldal állapotáról is beszél Orbán Viktor a HírTV hétfő esti műsorában. A volt miniszterelnök Facebook-bejegyzésében hívta fel a figyelmet a beszélgetésre, amelyben a kormány gazdaságpolitikája és a korábbi kampányban megfogalmazott figyelmeztetések is szóba kerülhetnek.

Gábor Márton
2026. 10. 12. 8:30
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

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Miközben a Terror Háza Múzeum „tartalmi és szemléleti” felülvizsgálatának ígérete már hetek óta kering az Andrássy út 60. számú ház fölött, az intézmény csúcslátogatottságot mondhat magáénak.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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