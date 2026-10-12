Mégsem működik pazarlóan a közmédia? Bár azonnali visszavágásról volt szó, a Tisza-kormány nem nyúlt az idei 141 milliárdos támogatáshoz

Most akkor sokat költ vagy eleget?

Akad azonban egy pont, amely más okból, de szintúgy érdekes. Magyar Péter a kampányban, és pártja választási győzelme után is rendszeresen beszélt, illetve beszél a propagandáról, a szavazás napja előtt ide sorolta a közmédiát is. Ebből kiindulva a Tisza egyik sokszor hangoztatott ígérete volt, hogy kormányra kerülve megkurtítják a közmédia szerintük túlzó költségvetési támogatását.

Magyar Péter például 2025 februárjában kijelentette a Hungexpón tartott első évértékelőjén, hogy megszüntetik a közmédia több száz milliárd forintos támogatását. Az év végén az elhíresült balatonfüredi frakcióülésen már a Tisza-kormány megalakulása utáni vállalások között szerepelt, hogy leállítják a közmédia állami finanszírozását. Nem sokkal ez előtt Kármán András – a konzultációk és az állami vállalatok hirdetései mellett – a közmédia finanszírozását is a költségvetés felesleges kiadásai közé közé sorolta. Mint leszögezte:

Ezek visszavágása azonnal meg fog történni, ami azonnali megtakarítást jelent.

Ehhez képest a Kármán András által benyújtott idei pótköltségvetésben ugyanakkora összeg szerepel a közmédia támogatását bemutató rubrikában, mint az eredeti 2025-ös törvényben. A még a Fidesz-kormány idején elfogadott 2026-os büdzsé 141,268 milliárd forintot határozott meg a közszolgálati média idei támogatásaként. A Tisza augusztus végén nyújtotta be a 2026-os költségvetést átíró jogszabályt, ám a javaslata érintetlenül hagyta az összeget. A hétfői napirendre felvett összegző módosító javaslat sem nyúlt hozzá a közmédia támogatásához.