A „menő rendszerváltók”



Az illető zenekar politikai szerepvállalása sem ismeretlen. A Carson Coma a választás előtt két nappal megrendezett Rendszerbontó Nagykoncerten is színpadra lépett. A Puzsér Róbert nevével fémjelzett Polgári Ellenállás rendezvényén több mint ötven előadó vállalt szerepet a kormányellenes mozgósításban. A koncerten fellépett az említett banda mellett Azahriah, Krúbi, Beton.Hofi, a Hősök, és Dzsúdló. Bár az eseményt nem a Tisza Párt szervezte, politikai üzenete és választás előtti időzítése egyértelmű volt.

A fellépők közül többen így közvetve a Tisza politikai céljait segítő mozgósításban is részt vállaltak.

A hivatalos kommüniké alapján persze azért lépett több tucat (!) előadó Puzsérék színpadára, hogy a kultúra erejével segítsék a rendszerváltást.

A Carson Coma esetében korábban is voltak markáns kormánykritikus megnyilvánulások. A zenekar tagjai a Telexnek adott interjújukban a közönségük által rendszeresen skandált „Mocskos Fidesz!” rigmusokról és politikai szerepvállalásuk következményeiről is beszéltek.



Az alpáriság már a mainstream része



Nem kizárólag a Carson Coma által bírált előadók számaiban találkozhatunk azonban a jelenséggel. Az Index november 2-i összeállítása részletesen foglalkozott azzal, miként vált a nőket megalázó beszédmód a magyar könnyűzene egy részében visszatérő elemmé. A cikk példaként említi Marics Peti, KKevin és Dzsindzser CIA című dalát, amiben ilyen, és hasonló mondatok hangzanak el, mint hogy „Úgy b*szok, hogy mindig kitörik a fotel lába”, valamint a Valmar Brazil fánk című számát, amelynek szövegeiben a szexualitás és a női test durva, tárgyiasító ábrázolása kap hangsúlyt.

Vini egyes dalszövegei (pl. Botrány) pedig még ennél is tovább mennek, akár csak Fluor Tomi egyes dalai.

A probléma nem egyszerűen az, hogy egy-egy előadó káromkodik. A kérdés az, amikor a trágárság már nem eszköz, hanem önálló értékként jelenik meg, a nőgyalázás pedig a vagányság és a siker bizonyítékává válik. Különösen aggasztó, hogy ezek a produkciók fiatalok tízezreihez, esetenként százezreihez jutnak el.