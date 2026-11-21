Képmutatás, trágárság, nőgyalázás és balos politikai üzengetés: merre tart a magyar könnyűzene?
Egyre több új hazai zenei előadó dalszövegeiben válik mindennapossá az obszcén beszédmód, a nőket megalázó kifejezések és a szélsőbalos polgárpukkasztás. A jelenség ellen most furcsamód éppen a Carson Coma emelte fel a hangját, miközben saját számaikban sem kell messzire menni hasonló fordulatokért, arról nem is beszélve, hogy számaikkal egyértelműen a Tisza Párt malmára is hajtották a vizet az áprilisi választás előtt.
A „menő rendszerváltók”
Az illető zenekar politikai szerepvállalása sem ismeretlen. A Carson Coma a választás előtt két nappal megrendezett Rendszerbontó Nagykoncerten is színpadra lépett. A Puzsér Róbert nevével fémjelzett Polgári Ellenállás rendezvényén több mint ötven előadó vállalt szerepet a kormányellenes mozgósításban. A koncerten fellépett az említett banda mellett Azahriah, Krúbi, Beton.Hofi, a Hősök, és Dzsúdló. Bár az eseményt nem a Tisza Párt szervezte, politikai üzenete és választás előtti időzítése egyértelmű volt.
A fellépők közül többen így közvetve a Tisza politikai céljait segítő mozgósításban is részt vállaltak.
A hivatalos kommüniké alapján persze azért lépett több tucat (!) előadó Puzsérék színpadára, hogy a kultúra erejével segítsék a rendszerváltást.
A Carson Coma esetében korábban is voltak markáns kormánykritikus megnyilvánulások. A zenekar tagjai a Telexnek adott interjújukban a közönségük által rendszeresen skandált „Mocskos Fidesz!” rigmusokról és politikai szerepvállalásuk következményeiről is beszéltek.
Az alpáriság már a mainstream része
Nem kizárólag a Carson Coma által bírált előadók számaiban találkozhatunk azonban a jelenséggel. Az Index november 2-i összeállítása részletesen foglalkozott azzal, miként vált a nőket megalázó beszédmód a magyar könnyűzene egy részében visszatérő elemmé. A cikk példaként említi Marics Peti, KKevin és Dzsindzser CIA című dalát, amiben ilyen, és hasonló mondatok hangzanak el, mint hogy „Úgy b*szok, hogy mindig kitörik a fotel lába”, valamint a Valmar Brazil fánk című számát, amelynek szövegeiben a szexualitás és a női test durva, tárgyiasító ábrázolása kap hangsúlyt.
Vini egyes dalszövegei (pl. Botrány) pedig még ennél is tovább mennek, akár csak Fluor Tomi egyes dalai.
A probléma nem egyszerűen az, hogy egy-egy előadó káromkodik. A kérdés az, amikor a trágárság már nem eszköz, hanem önálló értékként jelenik meg, a nőgyalázás pedig a vagányság és a siker bizonyítékává válik. Különösen aggasztó, hogy ezek a produkciók fiatalok tízezreihez, esetenként százezreihez jutnak el.
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A jelenség korántsem kizárólag az új rapgeneráció sajátja. Azahriah Four moods 2 című számában például már a politikai indulatok is meglehetősen nyers formában jelennek meg. Ahogy arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, a dalban a kormánypárti szavazókat fenyegető sorok is elhangzanak:
Konzervatív módon ereszkedhettek majd térdre, a pokolban kijárat nem lesz, reszkethettek végre.
Lapunk arra is felhívta a figyelmet, hogy az előadó korábban a közösségi oldalán értelmileg és mentálisan visszamaradott véglényeknek nevezte a Fidesz szavazóit, majd a felháborodás után törölte a bejegyzést és bocsánatot kért.
Mindezek fényében nehéz nem feltenni a kérdést: vajon milyen értékrendet közvetít az a könnyűzenei közeg, amelyben a trágárság, a megalázás és a politikai gyűlöletkeltés egyaránt a figyelemfelkeltés eszközévé válik? És vajon mennyire hiteles, amikor éppen azok emelnek szót a zenei közízlés romlása ellen, akik maguk is hozzájárultak annak alakításához?
Heremutogatás, mint inspiráció
Mindeközben a választások előtti „heremutogatós” Rendszerbontó Nagykoncert a minap elnyerte a Music Hungary Inspiráció-díját –
hol máshol, mint az Orbán-kormány által átadott Magyar Zene Házában.
A fentebb is említett szélsőliberális rendezvény egyik legnagyobb botrányát Eckü, a Hősök nevű zenekar rappere okozta. A zenész a Hősök terén, több tízezer ember előtt, a nemi szervét fogdosva üzent Gulyás Gergelynek, azt állítva, hogy a heréjét a miniszter fejére teszi. A performanszot a közönség egy része hangos tetszésnyilvánítással fogadta.
A rapper később közösségi oldalán kért bocsánatot, elismerve, hogy a választási őrület túlságosan magával ragadta, és viselkedése előadóhoz és apához sem méltó. Ez az eset is jól mutatja, milyen messzire juthat a polgárpukkasztás, ha a színpadi szabadságot összetévesztik a következmények nélküli alpárisággal. Az pedig, hogy egy ilyen botrányos cirkusz díjat kaphat, maga a kultúra fogalmának a megcsúfolása.
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