A Hawaii News Now beszámolója szerint Peter Hernandez évekkel korábban helyi televíziós interjúban is mesélt fia pályakezdéséről. A zenész édesapa fontosnak tartotta, hogy gyermekei a mindennapokban is kapcsolatban legyenek a zenével.

A családi fellépésektől a világhírig

Bruno Mars eredeti neve Peter Gene Hernandez. A Bruno becenevet már gyermekkorában megkapta, később pedig ezen a néven vált világszerte ismertté. A hawaii családi fellépések után Los Angelesbe költözött, ahol először dalszerzőként és producerként próbált érvényesülni. A szélesebb közönség a 2010-es évek elején ismerte meg igazán, amikor sorra jelentek meg sikeres dalai.

A Just the Way You Are, a Grenade, a Locked Out of Heaven és a When I Was Your Man világszerte népszerűvé váltak. Később az Uptown Funk és a 24K Magic tovább erősítette helyét a nemzetközi popzenei életben.

Zenéjében máig felismerhető az a sokféle hatás, amely gyermekkorában körülvette. A soul, a funk, az R&B és a régi amerikai könnyűzene hangzásvilága egyaránt fontos szerepet játszik dalaiban.A színpadi megjelenésében is visszaköszönnek a korai évek: az elegáns öltönyök, a látványos koreográfiák és a klasszikus amerikai show-műsorokat idéző előadásmód mind részei művészi arculatának. Bruno Mars korábban többször beszélt arról, hogy mindezt nagyrészt édesapjától tanulta. Peter Hernandez nemcsak a ritmusérzékét fejlesztette, hanem megismertette azokkal az előadókkal és zenei stílusokkal is, amelyek később saját dalainak alapját jelentették.

Nehéz időszakokon is együtt mentek keresztül

A család életében nem mindig volt könnyű megteremteni a biztonságos megélhetést. Bruno Mars szülei később elváltak, az énekes pedig édesapjával és testvérével maradt. A zenész korábbi visszaemlékezései szerint volt időszak, amikor szerény körülmények között éltek. Gyermekként azonban másként élte meg ezeket az éveket: a család közelsége és az együtt töltött idő sokat jelentett számára.