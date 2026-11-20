Lőrincz Viktor az interjúban a miniszter korábbi tanácsadói tevékenységét is szóba hozta. Az ADF azt szeretné tisztázni, hogy az IFUA-Horváth milyen megbízásokat végzett a felsőoktatásban és a kutatóhálózatban, illetve milyen szakmai következtetések születtek ezek alapján. Tanács Zoltán korábban a vállalat tulajdonosi státuszú partnere volt.

A miniszter a sajtóban hozzá kapcsolt 230 milliárd forintos megbízásállományt nettó hazugságnak nevezte, és azt állította, hogy a korábbi cég ezeknek a keretszerződéseknek csak kis részéből részesült.

Az ADF elnöke az elmaradt béremelések ügyében is elégedetlen. Szerinte a korábban az ELTE-hez került négy kutatóközpont dolgozói továbbra sem jutottak hozzá a nekik járó teljes béremeléshez.

Korábban is kérdések merültek fel az ADF működésével kapcsolatban

Nem először kerül a figyelem középpontjába az Akadémiai Dolgozók Fóruma. A szervezet 2019 januárjában, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának átalakításával kapcsolatos viták idején jött létre. Eredeti célkitűzése a kutatói autonómia és az intézményi függetlenség védelme volt, később pedig egyesületként folytatta tevékenységét.

Lapunk korábbi írásaiban több kérdést is felvetett az ADF működésével kapcsolatban. Cikkünkben a szervezet pénzügyi átláthatóságának és belső döntéshozatalának problémáira hívtuk fel a figyelmet. A nyilvánosan elérhető dokumentumok alapján nem volt egyértelmű, miként választják meg a vezetőket, illetve a közgyűlésekről sem állt rendelkezésre hivatalos dokumentáció.

Szintén korábban pedig arra hívtuk fel a figyelmet, hogy miközben az ADF a magyar tudományos közösség képviselőjeként lép fel, egyetlen akadémikus sincs a soraiban. Ezt Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is megerősítette a lapunknak adott interjúban.