Semjén Zsolt: Itt az ideje, hogy átadjam az elnökséget
A Kereszténydemokrata Néppárt éléről való távozását jelentette be Semjén Zsolt. A politikus pénteki Facebook-bejegyzésében jelezte, hogy elérkezettnek látja az időt a pártelnöki tisztség átadására. A KDNP jövőjéről vasárnap este a Bayer Show-ban beszél részletesebben.
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