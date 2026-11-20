A magyar festészet nagy korszakai egyetlen kiállításon

A mostani tárlat különlegessége, a művek nem véletlenszerűen kerültek egymás mellé. A kiállítás négy egysége időrendben mutatja be a magyar modern művészet fontosabb irányzatait. Az első rész a 19. és 20. század fordulójának művészetével foglalkozik. Itt többek között Rippl-Rónai József, Mednyánszky László és Gulácsy Lajos alkotásai kaptak helyet.

Rippl-Rónai a magyar posztimpresszionizmus egyik legjelentősebb képviselője volt. Festészetében a dekoratív színhasználat, a különleges kompozíciók és a hétköznapi életből merített jelenetek egyaránt meghatározó szerepet játszottak. Mednyánszky László egészen más világot képviselt. Tájképei és emberábrázolásai gyakran komorabb hangulatúak, műveiben az emberi kiszolgáltatottság és a természethez fűződő viszony is hangsúlyosan jelenik meg. A következő egység a Nyolcak művészcsoport és kortársaik munkásságát idézi fel. Czóbel Béla, Tihanyi Lajos és Berény Róbert művei azt az időszakot képviselik, amikor a magyar festők új formanyelvet kerestek, és szorosabb kapcsolatba kerültek az európai avantgárd törekvéseivel.

A szentendrei művészeknek szentelt részben többek között Vajda Lajos, Barcsay Jenő, Anna Margit, Korniss Dezső és Deim Pál alkotásai jelennek meg. Szentendre a 20. századi magyar képzőművészet egyik fontos központjává vált. Az itt dolgozó művészek eltérő stílusokban alkottak, de sokukat foglalkoztatta a hagyományos motívumok és a modern képzőművészeti megoldások kapcsolata. A kiállítás utolsó művészettörténeti egysége az Európai Iskola alkotóit mutatja be. Az 1945 után létrejött művészcsoport tagjai a háború utáni magyar képzőművészet megújítására törekedtek, miközben kapcsolatot kerestek a nemzetközi modern művészettel. A tárlaton Bálint Endre, Gyarmathy Tihamér és Zemplényi Magda munkái képviselik ezt az időszakot.

A Szent István Király Múzeumban november 19-én megnyílt kiállítás a több mint ezer műtárgyat számláló Deák-gyűjtemény legjelentősebb darabjaiból válogat. Fotó: www.okkfehervar.hu

A gyűjtemény története is új fejezethez érkezett

A székesfehérvári kiállításnak különös aktualitást ad, hogy a Városi Képtár – Deák-gyűjtemény eredeti épülete jelenleg átmenetileg zárva tart.